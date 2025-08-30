  1. Inicio
Génesis PN vs Victoria, EN VIVO en Liga Nacional: hora y dónde ver

El torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional continúa en marcha con un duelo clave entre el Génesis PN y el Victoria

  30 de agosto de 2025
  Marcos Roque
Jugadores del Génesis PN y Victoria

 Foto: La Prensa/ CD Vitoria

El Torneo Apertura 2025 de la Liga Nacional sigue en marcha y continúa entregando grandes enfrentamientos, sorpresas y buenos momentos en esta nueva edición del campeonato del fútbol hondureño.

Génesis PN: Ronaldo Balanta, Cristopher Fonseca, Kevin Salazar, Jonathan Paz, Ismael Santos, Juanes Ramos, Heber Núñez, Edwin Maldonado, Juan Pérez, Ángel Tejeda y William Moncada.

Victoria: Michaell Perelló, Allan Banegas, Kolton Kelly, Ángel Barrios, Fabricio Silva, Avner Portillo, Kesdy Sevilla, Rodolfo Espinal, Stedman Pérez, Edgardo Sánchez y Carlos Bernárdez.

Redacción web
Marcos Roque

