Emilio Izaguirre revela que recibe amenazas de muerte: "he pensado alejarme del fútbol"

"Algo muy incómodo en muchas cosas que me han pasado desde que llegué, que he pensando en muchas veces con mi familia de alejarme del fútbol, de la nada me he ganado muchos enemigos y amenazas a muerte, amenazas públicas que son peligrosas", mencionó de entrada.

En pleno festejos por los 97 años de Motagua que celebraron en la sede de la institución, Emilio Izaguirre reveló los momentos que lo tienen preocupados y los contó con todos los detalles.

Emilio Izaguirre como nunca se ha visto. El actual director deportivo de Motagua no soportó más y estalló ante la situación que está viviendo y de la que su familia se encuentra muy preocupada. El exmundialista hondureño está alejado de la polémica, pero hoy advirtió muchos detalles que lo han llevado a retirarse de su cargo y del fútbol.

Y agregó: "Como la amenaza que me hizo Marathón, que yo soy enemigo del club, me agarra la barra de Marathón allá (San Pedro Sula) me puede fregar, porque el presidente (Orinson Amaya) dijo que soy enemigo de Marathón. Entonces me han mandado muchas cosas. Ir a San Pedro yo solo, puedo tener un problema. Igual el de Juticalpa... El hermano me amenazó y me dijo que me iba a joder, así me lo dijo, porque le quitamos a (Luis) Santamaría, imagine por un trabajo".

Las palabras no se las llevó el viento, "Milo" no quitó el dedo del renglón. "Fue el hermano del presidente de Juticalpa, ahí tengo los mensajes donde me dice... Igual en Victoria por lo de (Pablo) Cacho, ahí están los mensajes. Son cosas de que la familia se preocupa, dentro del club he tenido diferencia y cualquier momento tengo que tomar decisiones. Yo le hablo a Roque Pascua y no me habla, yo pienso que soy enemigo de Marathón como lo dijo el presidente. Si en vez de hacerme daño, mejor me aparto".

Emilio Izaguirre teme claramente por la seguridad cuando representa a Motagua en su trabajo como director deportivo: "mi familia está preocupada, mi esposa e hijos. Esto es muy delicado, a un jugador se le pregunta si quiere venir, incluso ni yo les hablo. Por eso querer amenazarme y echarme a todo un equipo...".

"Es muy duro. Ir a San Pedro Sula, Olancho y La Ceiba, me empiezan a tirar cosas y me golpean por firmar a un jugador. Yo pongo el ejemplo quería firmar a (Gerson) Argueta y me enseñó que Marathón lo sigue, aquí es el jugador quien decide, no es uno. Son situaciones que tienen cuidado, uno tiene miedo. Yo jugué en Marathón, no pasa nada, es fútbol y no es de hacer enemigos, quien pierde con todo esto es Honduras, se llama a la violencia".

El exjugador del Celtic de Escocia destacó que la directiva del Ciclón Azul sabe todo y lo habló al respecto. "lo digo públicamente porque lo sabe la directiva... Yo lo he planteado (a la directiva), ellos conmigo... No miran la magnitud porque paso aquí todos los días, yo hasta he ido frustrado a mi casa, yo estoy agradecido con ellos, Pedro, Eduardo... Son como mis padres, entienden".

El exjugador de 39 años señaló que dentro de Motagua le quieren hacer mucho daño. "A mi me fueron hasta denunciar al Ministerio de Trabajo que yo corrí a un utilero y las cosas no fueron así, ya estoy cansado que quieran manchar a mi nombre, hasta en redes sociales han pagado hasta periodistas, van a traer a la sede combustible, boletos, para hablar de mí, porque ellos contratan".

"No puedo más, de la nada me vine a ganarme enemigos porque los jefes me dieron este puesto. Es muy complicado, ellos se han encargado de ensuciarme, de abrir páginas en redes y me las han mostrado, no es justo, ensucian a Motagua, se sirven de Motagua trabajan con el club y son personas malagradecidas".