Días y horarios confirmados: así jugarán Olimpia, Motagua y Real España en cuartos

San Pedro Sula, Honduras.

La carrera para convertirse en el campeón de Centroamérica se reanudará a finales de septiembre con cuatro vibrantes enfrentamientos de Cuartos de Final, esto luego de concluir la fase de grupos, donde tres clubes catrachos figuran en los clasificados.

Además del pase a semifinales, los ocho clubes en los cuartos lucharán por seis lugares disponibles en la Copa de Campeones de Concacaf del próximo año, camino del cual quedó al margen, por ejemplo, Saprissa.

Para ello, la Concacaf ha confirmado los enfrentamientos y el calendario de los Cuartos de Final, con los partidos de ida programados para el 23 al 25 de septiembre y los decisivos partidos de vuelta del 30 de septiembre al 2 de octubre.