Real España festeja a lo grande, polémica y así sufrió Jeaustin Campos

¿Qué pasó con Jeaustin Campos? El sufrimiento del DT, festejos del Real España, los ausentes y personaje presente en el Morazán.

Real España festeja a lo grande, polémica y así sufrió Jeaustin Campos
1 de 25

El Real Espana cumplió con su tarea y este jueves goleó por 4-0 al Sporting San Miguelito para sellar su pase a los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2025.

 Fotos OPSA: Mauricio Ayala - Neptalí Romero
Real España festeja a lo grande, polémica y así sufrió Jeaustin Campos
2 de 25

Te mostramos las mejores imágenes de la gran clasificación de los Aurinegros a los cuartos de final del torneo de Concacaf.
Real España festeja a lo grande, polémica y así sufrió Jeaustin Campos
3 de 25

Un lindo ambiente se vivió en San Pedro Sula. Las familias llegaron al recinto sampedrano para disfrutar del juego por la Copa Centroamericana.
Real España festeja a lo grande, polémica y así sufrió Jeaustin Campos
4 de 25

Un minion llegó para adornar el Morazán y apoyar al Real España. Este pequeño se ganó las miradas en el estadio.
Real España festeja a lo grande, polémica y así sufrió Jeaustin Campos
5 de 25

Nuestras bellas corresponsales, Marggie Vijil y Claudia Torres, presentes para la cobertura del Real España vs San Miguelito en la Copa Centroamericana.
Real España festeja a lo grande, polémica y así sufrió Jeaustin Campos
6 de 25

Aunque el Sporting San Miguelito empezó teniendo la iniciativa, fue el Real España el que dio el primer golpe en el partido, un gol que desató la goleada en el primer tiempo.
Real España festeja a lo grande, polémica y así sufrió Jeaustin Campos
7 de 25

El primer tanto llegó apenas en el minuto 8. Gran centro de Jhow y Devron García apareció para cabecear y vencer la meta visitante.
Real España festeja a lo grande, polémica y así sufrió Jeaustin Campos
8 de 25

La celebración de gol que empezó con el sueño de avanzar a la siguiente ronda de la Copa Centroamericana 2025.
Real España festeja a lo grande, polémica y así sufrió Jeaustin Campos
9 de 25

Antes de la media hora llegó el segundo. Sin embargo, hubo polémica, ya que Nixon Cruz se dejó caer en el área y el juez sancionó penal. Los jugadores del Sporting reclamaron que no hubo contacto.
Real España festeja a lo grande, polémica y así sufrió Jeaustin Campos
10 de 25

Real España no desaprovechó y por medio de Brayan Moya marcó el 2-0 del encuentro. Ya en ese momento, con medio boleto a la siguiente ronda de la competencia.
Real España festeja a lo grande, polémica y así sufrió Jeaustin Campos
11 de 25

Tres minutos después vino el gol de Nixon Cruz. El juvenil hizo varios enganches y terminó rematando para vencer la meta rival.
Real España festeja a lo grande, polémica y así sufrió Jeaustin Campos
12 de 25

Nixon Cruz fue de los más participativos en el ataque del Real España en la primera etapa. Los Aurinegros se fueron con la ventaja 3-0 sobre el combinado de Panamá.
Real España festeja a lo grande, polémica y así sufrió Jeaustin Campos
13 de 25

Dixon no estuvo en la convocatoria del partido y estuvo en uno de los palcos del estadio Morazán.
Real España festeja a lo grande, polémica y así sufrió Jeaustin Campos
14 de 25

El Real España estaba sellando su boleto con la goleada y el empate parcial en el partido entre el Herediano vs Municipal.
Real España festeja a lo grande, polémica y así sufrió Jeaustin Campos
15 de 25

Jeaustin Campos no se lo podía creer y vivió con total intensidad el partido desde uno de los palcos del estadio Morazán.
Real España festeja a lo grande, polémica y así sufrió Jeaustin Campos
16 de 25

Con la manos en la cabeza y sufriendo más de lo pensado, el técnico de la Máquina está castigado y no puede estar en el banquillo.
Real España festeja a lo grande, polémica y así sufrió Jeaustin Campos
17 de 25

Para su calma, Gustavo Moura terminó sentenciando el partido con el 4-0, resultado justo para completar su pase a cuartos de final.
18 de 25

Moura mandó a callar a los críticos y a todos los que no creían en el Real España....
18 de 25

Moura mandó a callar a los críticos y a todos los que no creían en el Real España....
19 de 25

Así fue el disparo de Gustavo Mora tras el 4-0 definitivo ante el equipo de Panamá.
19 de 25

Así fue el disparo de Gustavo Mora tras el 4-0 definitivo ante el equipo de Panamá.
20 de 25

La fiesta fue total de la Mega Barra al final de confirmarse la clasificación de Real España.
20 de 25

La fiesta fue total de la Mega Barra al final de confirmarse la clasificación de Real España.
21 de 25

Más allá de la derrota, el portero de Sporting San Miguelito dio gracias a Dios.
21 de 25

Más allá de la derrota, el portero de Sporting San Miguelito dio gracias a Dios.
Real España festeja a lo grande, polémica y así sufrió Jeaustin Campos
22 de 25

Al final del partido en Costa Rica, los jugadores de Real España celebraron finalmente la clasificación.
Real España festeja a lo grande, polémica y así sufrió Jeaustin Campos
23 de 25

El cuerpo técnico saben lo sufrido que fue esta clasificación a los cuartos de final de la Copa Centroamericana y así la celebraron.
Real España festeja a lo grande, polémica y así sufrió Jeaustin Campos
24 de 25

Real España consiguió su pase a los cuartos de final de la Copa Centroamericana en donde se medirá al Plaza Amador de El Salvador.
25 de 25

La emoción de Burbara al ver a su equipo goleando en San Pedro Sula.
25 de 25

La emoción de Burbara al ver a su equipo goleando en San Pedro Sula.
