Carlos Pineda se une a la Bicolor y habla de su experiencia en Costa Rica

A la vez, Carlitos es el primer legionario se une a la concentración de la Selección de Honduras en Tegucigalpa . Ahoras son 14 jugadores con los que ya cuenta el técnico Reinaldo Rueda, 13 de la Liga Nacional y un legionario.

El mediocampista de contención levanta la mano para ocupar la vacante que dejó Kervin Arriaga quien no es parte de la convocatoria por problemas de lesión que arrastra luego de la participación en la Copa Oro 2025.

Viene feliz, Carlos Pineda está disfrutando de su primera experiencia como legionario y siente que tomó la mejor decisión, dejar la comodidad en el Olimpia y fichar por el Sporting San José de la primera división de Costa Rica.

Honduras se prepara para enfrentar por el grupo C de la ronda final de la eliminatoria de la Concacaf rumbo al Mundial 2026 a Haití y Nicaragua este 5 y 9 de septiembre de visitante y local respectivamente.

Pineda celebró este viernes 29 de agosto su primer triunfo con el Sporting en Costa Rica con el 2-0 frente a Guadalupe por lo que los ánimos los trae al 1000% y este sábado 30 de agosto se realizará con normalidad en el entrenamiento con la Bicolor.

Feliz por la convocatoria: "Entusiasmado de venir a representar al país, es una eliminatoria bonita y con las cosas de hacer todo bien".

Ahora le toca como legionario: "La exigencia es el doble, como extranjero exigen más, esa presión y te ayuda a prepararte de otra forma".

Distintas ligas entre Honduras y Costa Rica: "Los partidos son muy cerrados, son pocas goleadas. Es más técnico y no físico, la raza de nosotros influye mucho, los delanteros son más grandes y los laterales veloces. Costa Rica es una liga competitiva, se exige mucho".

Tomó la decisión correcta o se arrepiente: "Sí, Dios me tiene ahí y me abrió la puerta. Yo estoy muy contento, me han recibido muy bien y en un lindo desafío. Ayer ganamos y salimos de esas posiciones, queremos meternos en zona de clasificación".

Cómo es el club: "Es un buen equipo, con jugadores mundialistas, de experiencia y con un técnico campeón. Se puede, tenemos todas las herramientas para lograr todas esas metas".

Sin Kervin Arriaga, listo para ser titular: "Uno que viene a la Selección tiene que venir a aportar, si solo juega 5 minutos... Es lo bonito aquí, que si Juegas tienes que resolver".

Los rivales, Haití y Nicaragua: "Son duros, los partidos hay que jugarlos con muchas ganas y sabemos lo que nos jugamos en esta eliminatoria y ellos sueñan con ir al Mundial".

En teoría, la pelea es con Costa Rica: "Con la gente que tenemos, tenemos que aspirar al Mundial o no estamos en nada, pero es partido a partido, todos con la misma responsabilidad y siempre es valioso sumar".

Lo que te dicen por la rivalidad en Sporting: "Mis compañeros me desearon éxitos, bromean por lo que va a pasar en esos partidos contra Costa Rica, es parte del fútbol".

Olimpia, Motagua y Real España avanzan en Copa Centroamericana: "Lindo, representan al país y lo ponen en alto. Real España nos tenía socando, viendo dos partidos al mismo tiempo, dejé de ir al estadio para ver al Herediano para estar pendiente de Real España".