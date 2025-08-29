  1. Inicio
Honduras rumbo al Mundial 2026: llegan primeros jugadores a la concentración

La Bicolor ya recibe a sus primeros jugadores para la concentración de cara a los juegos eliminatorios rumbo al Mundial 2026.

La Selección de Honduras se prepara para los juegos ante Haití y Nicaragua.
Tegucigalpa, Honduras.

La Selección de Honduras que comanda el director técnico colombiano Reinaldo Rueda se concentra desde este viernes 29 de agosto con la misión de comenzar a edificar la fórmula para encarar los primeros dos juegos de la fase final de la eliminatoria.

El cuerpo técnico comenzó a recibir a los seleccionados que juegan en el ámbito local, como los jugadores del Olimpia y Motagua, dado que la concentración es en Tegucigalpa.

El inicio de la fase final del proceso en Concacaf rumbo a United 2026 obligará a los clubes de la Liga Nacional a enfrentar los compromisos de la jornada 7 sin sus seleccionados, siendo el Olimpia y Motagua mas perjudicados.

Los primeros en ponerse a las órdenes de Rueda Rivera fueron Luis Ortiz, portero de los azules del Motagua que recibe su primer llamado a la bicolor. Fue el primero que llegó. Luego le siguieron los olimpistas José Mario Pinto, Edwin Rodriguez y Jorge Benguché.

En el caso de los legionarios Julián Martínez, Joseph Rosales, Andy Najar, Carlos Pineda, Deiby Flores, David Ruiz, Choco Lozano, Luis Palma, Getsel Montes, Romell Quioto y Alenis Vargas, estos se integrarán una vez cumplan sus compromisos con sus clubes, por lo que serán los últimos en sumarse.

La 'H' para llegar a esta instancia, pasó por la segunda ronda donde lideró un grupo que integró con Cuba, Bermudas, Islas Caymán y Antigua y Barbuda. En la fase final iniciará el camino en Curazao jugando contra Haití el próximo viernes 5 de septiembre (6:00 pm), para recibir a Nicaragua el martes 9 del mismo mes (8:00 pm).

