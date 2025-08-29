Marathón vs Olimpia vuelve a cambiar de horario y revelan el motivo

San Pedro Sula, Honduras.

¡Cada vez falta menos! El clásico entre Marathón vs Olimpia es uno de los más esperados en el arranque de la jornada 7 del Torneo Apertura 2025. La lucha por el liderato estará a todo vapor, pero ahora el duelo cuenta con un nuevo cambio de horario a un día del crucial juego.

Primeramente, el partido se iba a realizar este sábado 30 de agosto a las 5:15 PM, en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula, sin embargo lo pasaron para 45 minutos más tarde (6:00 PM). Ahora, la Liga Nacional ha confirmado la hora en la que se disputará y ha explicado los motivos.

Finalmente, el Marathón vs Olimpia está pactado para las 7:30 PM. El clásico pretende definir el liderato; por parte de los Albos reforzarse en la cima, ya que cuentan con 14 unidades, mientras que los verdolagas los secundan con 11 puntos.