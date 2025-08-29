Marathón vs Olimpia vuelve a cambiar de horario y revelan el motivo

¡Cada vez falta menos! El clásico entre Marathón vs Olimpia es uno de los más esperados en el arranque de la jornada 7 del Torneo Apertura 2025. La lucha por el liderato estará a todo vapor, pero ahora el duelo cuenta con un nuevo cambio de horario a un día del crucial juego.
Primeramente, el partido se iba a realizar este sábado 30 de agosto a las 5:15 PM, en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula, sin embargo lo pasaron para 45 minutos más tarde (6:00 PM). Ahora, la Liga Nacional ha confirmado la hora en la que se disputará y ha explicado los motivos.
Finalmente, el Marathón vs Olimpia está pactado para las 7:30 PM. El clásico pretende definir el liderato; por parte de los Albos reforzarse en la cima, ya que cuentan con 14 unidades, mientras que los verdolagas los secundan con 11 puntos.
"Debido a la recomendación por parte de la Policía Nacional en consideración a las actividades políticas que se desarrollaran este sábado 30 de agosto, se reprograma de hora el encuentro deportivo entre el Marathón vs Olimpia correspondiente a la jornada 7 de la primera vuelta del Torneo Apertura 2025", informó la Liga Nacional a través de un comunicado.
Por ende, el partido quedó oficializado para comenzar a las 7:30 PM en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula. Los Verdolagas quieren acortar distancias con el líder, mientras que los Albos buscarán reafirmar su condición de favorito en uno de los encuentros más atractivos de la fecha.
El cotejo destaca el reencuentro entre Pablo Lavallén, ahora DT del monstruo verde, y su enfrentamiento ante un conjunto olimpista al que dirigió en 2022 y en donde llegó hasta la etapa de semifinales.
Cabe destcacar que para estos juegos, los equipos, no podrán utilizar a los jugadores que Reinaldo Rueda convoque a la selección Nacional de Honduras para encarar los duelos de la eliminatorias que sostendrán ante Haití y Nicaragua el próximo 5 y 9 de septiembre respectivamente.
-- DATOS DEL PARTIDO --
Jornada 7 del Torneo Apertura 2025
Nuevo horario: 7:30 PM
Lugar: Estadio Olímpico de San Pedro Sula
JORNADA 7 DEL TORNEO APERTURA 2025
SÁBADO 30 DE AGOSTO
Génesis PN vs Victoria: 3:00 PM
Marathón vs Olimpia: 7:30 PM
DOMINGO 31 DE AGOSTO
Juticalpa FC vs Lobos UPNFM: 3:00 PM
Platense vs Choloma: 5:15 PM
Motagua vs Real España: 7:30 PM
*Descansa Olancho FC