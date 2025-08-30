Bronca en el Marathón-Olimpia, dulce 'venganza' de Lavallén y reclamos

NO SE VIO: La "venganza" de Lavallén, lo que desató la bronca en el clásico y Marathón dio duro golpe al Olimpia.
Marathón acabó con el invicto de Olimpia tras vencerlos por 2-0 en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula. Te mostramos las mejores imágenes del partido.
El partido lo comenzó ganando el equipo verdolaga antes del primer minuto. Un baldazo de agua fría para los Albos.
Cristian Sacaza cerca de la escuadra del área chica, sacó un gran remate para dar el primer golpe al Olimpia a los 44 segundos.
Así fue el festejo de Sacaza tras anotar un golazo antes del primer minuto del encuentro.
Los verdolagas dominaron en el primer tramo del partido y tuvieron para aumentar la cuenta en el Olímpico.
Olimpia tampoco se quedó con los brazos cruzados, sin embargo no le ajustó para anotar el empate ante los verdolagas en el primer tiempo del partido.
Un lindo ambiente se vivió en las graderías del recinto sampedrano. Así posaron estos aficionados en el medio tiempo.
Bellas aficionadas y familias sonrieron para las cámaras de LA PRENSA.
Para el segundo tiempo, el Olimpia buscó la manera de igualar el marcador, pero hubo manera, el Marathón le estaba jugando un gran partido.
El segundo gol llegó al minuto 56' cuando Damin Ramírez aprovechó un centro preciso a tres dedos de Cristian Sacaza.
Fue una gran jugada por parte del conjunto verdolaga que se estaba llevando los tres puntos merecidamente.
Con un certero cabezazo, sentenció el 2-0 que aumentaba la ventaja y la confianza del Monstruo Verde sobre el campo.
En el segundo tiempo se vino la bronca en el partido. Los jugadores de ambas plantillas armaron el zafarrancho en el Olímpico.
Samudio se unió a los reclamos y así fue captado en el cruce contra Queiroz. Algunos de los jugadores intentaban apartar a los demás.
Las imágenes captadas por OPSA de la bronca en la segunda parte del encuentro.
Varios jugadores salieron amonestados tras el zafarrancho que duró pocos minutos.
Para esta instancia del partido, Olimpia seguía cayendo ante los verdolagas y los ánimos se calentaron.
Luego de un tiempo en cruce de palabras, los jugadores fueron apartados de la escena.
Marathón se terminó quedando con el clásico y no solo eso, sino que también le arrebató el liderato al Olimpia. Duro golpe a los albos este sábado.
Pablo Lavallén se enfrentó a su exequipo, al que dirigió en 2022, y cobró "venganza" con el triunfo del equipo verdolaga para acabar con su invicto.
Tras el pitazo final, varios jugadores del Olimpia se acercaron al árbitro para mostrar su inconformidad en algunas jugadas durante el partido.
El León bajó a la segunda plaza con 14 puntos y solo es superado por el cuadro verdolaga por diferencia de puntos.