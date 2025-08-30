  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Bronca en el Marathón-Olimpia, dulce 'venganza' de Lavallén y reclamos

NO SE VIO: La "venganza" de Lavallén, lo que desató la bronca en el clásico y Marathón dio duro golpe al Olimpia.

Bronca en el Marathón-Olimpia, dulce 'venganza' de Lavallén y reclamos
1 de 23

Marathón acabó con el invicto de Olimpia tras vencerlos por 2-0 en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula. Te mostramos las mejores imágenes del partido.

 Fotos OPSA: Neptalí Romero / Mauricio Ayala
Bronca en el Marathón-Olimpia, dulce 'venganza' de Lavallén y reclamos
2 de 23

El partido lo comenzó ganando el equipo verdolaga antes del primer minuto. Un baldazo de agua fría para los Albos.
Bronca en el Marathón-Olimpia, dulce 'venganza' de Lavallén y reclamos
3 de 23

Cristian Sacaza cerca de la escuadra del área chica, sacó un gran remate para dar el primer golpe al Olimpia a los 44 segundos.
Bronca en el Marathón-Olimpia, dulce 'venganza' de Lavallén y reclamos
4 de 23

Así fue el festejo de Sacaza tras anotar un golazo antes del primer minuto del encuentro.
Bronca en el Marathón-Olimpia, dulce 'venganza' de Lavallén y reclamos
5 de 23

Los verdolagas dominaron en el primer tramo del partido y tuvieron para aumentar la cuenta en el Olímpico.
Bronca en el Marathón-Olimpia, dulce 'venganza' de Lavallén y reclamos
6 de 23

Olimpia tampoco se quedó con los brazos cruzados, sin embargo no le ajustó para anotar el empate ante los verdolagas en el primer tiempo del partido.
Bronca en el Marathón-Olimpia, dulce 'venganza' de Lavallén y reclamos
7 de 23

Un lindo ambiente se vivió en las graderías del recinto sampedrano. Así posaron estos aficionados en el medio tiempo.
Bronca en el Marathón-Olimpia, dulce 'venganza' de Lavallén y reclamos
8 de 23

Bellas aficionadas y familias sonrieron para las cámaras de LA PRENSA.

Bronca en el Marathón-Olimpia, dulce 'venganza' de Lavallén y reclamos
9 de 23

Para el segundo tiempo, el Olimpia buscó la manera de igualar el marcador, pero hubo manera, el Marathón le estaba jugando un gran partido.
Bronca en el Marathón-Olimpia, dulce 'venganza' de Lavallén y reclamos
10 de 23

El segundo gol llegó al minuto 56' cuando Damin Ramírez aprovechó un centro preciso a tres dedos de Cristian Sacaza.
Bronca en el Marathón-Olimpia, dulce 'venganza' de Lavallén y reclamos
11 de 23

Fue una gran jugada por parte del conjunto verdolaga que se estaba llevando los tres puntos merecidamente.
Bronca en el Marathón-Olimpia, dulce 'venganza' de Lavallén y reclamos
12 de 23

Con un certero cabezazo, sentenció el 2-0 que aumentaba la ventaja y la confianza del Monstruo Verde sobre el campo.
Bronca en el Marathón-Olimpia, dulce 'venganza' de Lavallén y reclamos
13 de 23

En el segundo tiempo se vino la bronca en el partido. Los jugadores de ambas plantillas armaron el zafarrancho en el Olímpico.
Bronca en el Marathón-Olimpia, dulce 'venganza' de Lavallén y reclamos
14 de 23

Samudio se unió a los reclamos y así fue captado en el cruce contra Queiroz. Algunos de los jugadores intentaban apartar a los demás.

Bronca en el Marathón-Olimpia, dulce 'venganza' de Lavallén y reclamos
15 de 23

Las imágenes captadas por OPSA de la bronca en la segunda parte del encuentro.
Bronca en el Marathón-Olimpia, dulce 'venganza' de Lavallén y reclamos
16 de 23

Varios jugadores salieron amonestados tras el zafarrancho que duró pocos minutos.
Bronca en el Marathón-Olimpia, dulce 'venganza' de Lavallén y reclamos
17 de 23

Para esta instancia del partido, Olimpia seguía cayendo ante los verdolagas y los ánimos se calentaron.
Bronca en el Marathón-Olimpia, dulce 'venganza' de Lavallén y reclamos
18 de 23

Luego de un tiempo en cruce de palabras, los jugadores fueron apartados de la escena.
Bronca en el Marathón-Olimpia, dulce 'venganza' de Lavallén y reclamos
19 de 23

Marathón se terminó quedando con el clásico y no solo eso, sino que también le arrebató el liderato al Olimpia. Duro golpe a los albos este sábado.
Bronca en el Marathón-Olimpia, dulce 'venganza' de Lavallén y reclamos
20 de 23

Pablo Lavallén se enfrentó a su exequipo, al que dirigió en 2022, y cobró "venganza" con el triunfo del equipo verdolaga para acabar con su invicto.
Bronca en el Marathón-Olimpia, dulce 'venganza' de Lavallén y reclamos
21 de 23

Tras el pitazo final, varios jugadores del Olimpia se acercaron al árbitro para mostrar su inconformidad en algunas jugadas durante el partido.
Bronca en el Marathón-Olimpia, dulce 'venganza' de Lavallén y reclamos
22 de 23

Tras el pitazo final, varios jugadores del Olimpia se acercaron al árbitro para mostrar su inconformidad en algunas jugadas durante el partido.
Bronca en el Marathón-Olimpia, dulce 'venganza' de Lavallén y reclamos
23 de 23

El León bajó a la segunda plaza con 14 puntos y solo es superado por el cuadro verdolaga por diferencia de puntos.
Cargar más fotos