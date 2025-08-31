  1. Inicio
¿Quién es? Pomponera de Tiktokers enamora en Platense-Choloma: derroche de bellezas

¿Quién es? Bella pomponera de Tiktokers y su hermana enamoran en San Pedro Sula y lindas chicas en el partido entre Platense vs Choloma.

1 de 20

Te mostramos a las bellezas que cautivaron en la previa del juego entre Platense vs Choloma en el Estadio Morazán de San Pedro Sula.

 Fotos OPSA: Neptalí Romero / Mauricio Ayala
2 de 20

Esta bella chica presente en la cobertura del partido también fue capturada por las cámaras de OPSA.
3 de 20

La presencia femenina se hizo presente en el recinto sampedrano. En su mayoría, las chicas fueron a apoyar al Tiburón.
4 de 20

Los aficionados llegaron al Morazán desde tempranas horas para poder disfrutar del juego entre Platense vs Choloma.
5 de 20

Las aficionadas de Platense desde las graderías en el recinto sampedrano.
6 de 20

Esta bella chica robó miradas y la lente de OPSA la capturó sonriente.
7 de 20

El partido en el Estadio Morazán estaba pactado a las 5:15 PM, correspondiente a la jornada 7 del Torneo Apertura 2025.
8 de 20

La linda aficionada del Platense que sonrió a las cámaras de OPSA en la previa del partido.
9 de 20

¡Hermosas! Bridgith y Ana Bautista, las bellas edecanes que siempre enamoran en los juegos de Liga Nacional.
10 de 20

También había en las graderías y vaya que robaron suspiros con su presencia en la zona del estadio
11 de 20

Las aficionadas y aficionados del CD Choloma también se hicieron presentes en el recinto sampedrano.
12 de 20

¡Bellas! Estas chicas fueron capturadas y así posaron para nuestras cámaras.
13 de 20

Hubo derroche de bellezas para el juego entre el Platense y CD Choloma en San Pedro Sula.
14 de 20

Se trata de la viral aficionada del Platense, Desire García. La también creadora de contenido estuvo acompañada de su bella hermana en las graderías del Morazán.
15 de 20

Las hermosas chicas derrocharon belleza en el recinto sampedrano y enamoraron a más de uno desde las graderías.
16 de 20

Las hermosas chicas derrocharon belleza en el recinto sampedrano y enamoraron a más de uno desde las graderías.
17 de 20

La aficionada se hizo viral el pasado 10 de agosto en el triunfo de 4-1 del cuadro escualo ante UPNFM por la jornada 4 del Apertura 2025-2026
18 de 20

Desire García también formó parte de las pomponeras en el juego de Tiktokers entre Honduras vs El Salvador el pasado 22 de agosto en San Pedro Sula
19 de 20

Las chicas del CD Choloma también se hicieron presente para el juego ante Platense.
20 de 20

Sin duda alguna, bellezas dentro del terreno de juego y en las graderías con las aficionadas.
