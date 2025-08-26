  1. Inicio
Curiosa condición de Georgina a Cristiano Ronaldo si llegan a fracasar en el matrimonio

La modelo española ha decidido asegurarse su futuro y surge noticia curiosa en caso de que fracase su matrimonio con CR7.

La modelo española ha decidido asegurarse su futuro y surge noticia curiosa en caso de que fracase su matrimonio con CR7.
Surge sorpresiva noticia sobre curioso acuerdo entre Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo en caso de una separación.

Curiosa condición de Georgina a Cristiano Ronaldo si llegan a fracasar en el matrimonio
Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez forman una de las parejas más consolidadas y mediáticas del panorama internacional. A finales del año 2016 empezaron su historia de amor, aunque no la hicieron pública hasta enero de 2017.
Curiosa condición de Georgina a Cristiano Ronaldo si llegan a fracasar en el matrimonio
Tras casi 10 años de relación y cinco hijos, finalmente Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez decidieron contraer matrimonio.

Curiosa condición de Georgina a Cristiano Ronaldo si llegan a fracasar en el matrimonio
Georgina anunció que se casará con Cristiano Ronaldo: "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas", señaló la pareja del astro luso.
Curiosa condición de Georgina a Cristiano Ronaldo si llegan a fracasar en el matrimonio
Tras el anuncio del compromiso que le ha dado la vuelta al mundo, salió a la luz una información de un supuesto acuerdo que tendría la pareja en caso de que su matrimonio no llegase a funcionar.
Curiosa condición de Georgina a Cristiano Ronaldo si llegan a fracasar en el matrimonio
Ese supuesto documento no es nuevo, desde hace un poco más de un año algunos medios internacionales vienen hablando de eso.

Curiosa condición de Georgina a Cristiano Ronaldo si llegan a fracasar en el matrimonio
Sin embargo, más allá del romanticismo, lo cierto es que este compromiso está cargado de consideraciones legales y económicas debido a la gran fortuna que posee el futbolista
Curiosa condición de Georgina a Cristiano Ronaldo si llegan a fracasar en el matrimonio
La pareja estaría negociando un importante acuerdo de divorcio luego de que Georgina solicitara varias garantías económicas en caso de una separación.
Curiosa condición de Georgina a Cristiano Ronaldo si llegan a fracasar en el matrimonio
La fortuna del futbolista portugués, estimada en unos 600 millones de dólares, requiere medidas preventivas antes de formalizar el matrimonio.

Curiosa condición de Georgina a Cristiano Ronaldo si llegan a fracasar en el matrimonio
Según informa Mundo Deportivo, Georgina habría solicitado garantías económicas significativas en caso de ruptura
Curiosa condición de Georgina a Cristiano Ronaldo si llegan a fracasar en el matrimonio
Georgina ha solicitado una pensión mensual de 114.000 dólares.

Curiosa condición de Georgina a Cristiano Ronaldo si llegan a fracasar en el matrimonio
Georgina ha exigido el derecho a quedarse con una de las propiedades más icónicas de Cristiano: la lujosa mansión en La Finca (Madrid), valorada en unos cinco millones de euros.
Curiosa condición de Georgina a Cristiano Ronaldo si llegan a fracasar en el matrimonio
Esta clase de pactos previos al matrimonio no son raros entre figuras públicas con grandes patrimonios.

Curiosa condición de Georgina a Cristiano Ronaldo si llegan a fracasar en el matrimonio
Curiosa condición de Georgina a Cristiano Ronaldo si llegan a fracasar en el matrimonio
Georgina ha decidido asegurar su futuro y el de sus hijos y ha firmado un acuerdo prenupcial con condiciones totalmente favorables para ella.
Curiosa condición de Georgina a Cristiano Ronaldo si llegan a fracasar en el matrimonio
Cabe señalar que Georgina disfruta de casi 70 millones de fans en su perfil de Instagram, lo que supone una gran rentabilidad debido a su influencia en sus seguidores.
Curiosa condición de Georgina a Cristiano Ronaldo si llegan a fracasar en el matrimonio
Aunque parece exagerada la suma, no sería un problema para el futbolista, ya que actualmente estaría recibiendo 260 millones de euros al año, que corresponden a su trabajo con el Al Nassr saudí y a los contratos de publicidad que realiza. Su fortuna estaría girando alrededor de los 1.200 millones de euros.
