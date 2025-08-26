Curiosa condición de Georgina a Cristiano Ronaldo si llegan a fracasar en el matrimonio

Surge sorpresiva noticia sobre curioso acuerdo entre Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo en caso de una separación.
Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez forman una de las parejas más consolidadas y mediáticas del panorama internacional. A finales del año 2016 empezaron su historia de amor, aunque no la hicieron pública hasta enero de 2017.
Tras casi 10 años de relación y cinco hijos, finalmente Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez decidieron contraer matrimonio.
Georgina anunció que se casará con Cristiano Ronaldo: "Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas", señaló la pareja del astro luso.
Tras el anuncio del compromiso que le ha dado la vuelta al mundo, salió a la luz una información de un supuesto acuerdo que tendría la pareja en caso de que su matrimonio no llegase a funcionar.
Ese supuesto documento no es nuevo, desde hace un poco más de un año algunos medios internacionales vienen hablando de eso.
Sin embargo, más allá del romanticismo, lo cierto es que este compromiso está cargado de consideraciones legales y económicas debido a la gran fortuna que posee el futbolista
La pareja estaría negociando un importante acuerdo de divorcio luego de que Georgina solicitara varias garantías económicas en caso de una separación.
La fortuna del futbolista portugués, estimada en unos 600 millones de dólares, requiere medidas preventivas antes de formalizar el matrimonio.
Según informa Mundo Deportivo, Georgina habría solicitado garantías económicas significativas en caso de ruptura
Georgina ha solicitado una pensión mensual de 114.000 dólares.
Georgina ha exigido el derecho a quedarse con una de las propiedades más icónicas de Cristiano: la lujosa mansión en La Finca (Madrid), valorada en unos cinco millones de euros.
Esta clase de pactos previos al matrimonio no son raros entre figuras públicas con grandes patrimonios.
Georgina ha decidido asegurar su futuro y el de sus hijos y ha firmado un acuerdo prenupcial con condiciones totalmente favorables para ella.
Cabe señalar que Georgina disfruta de casi 70 millones de fans en su perfil de Instagram, lo que supone una gran rentabilidad debido a su influencia en sus seguidores.
Aunque parece exagerada la suma, no sería un problema para el futbolista, ya que actualmente estaría recibiendo 260 millones de euros al año, que corresponden a su trabajo con el Al Nassr saudí y a los contratos de publicidad que realiza. Su fortuna estaría girando alrededor de los 1.200 millones de euros.