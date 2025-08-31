Amargan a Messi y Suárez perdió el control: repugnante gesto tras perder la final

La bronca que se armó en la final de la Leagues Cup. Luis Suárez perdió el control y le escupió a un asistente del Seattle Sounders.
Messi ya había conquistado la Leagues Cup de 2023, a los pocos meses de llegar a la MLS, y el curso pasado ganó el Supporters' Shield al mejor equipo de la temporada regular de la liga estadounidense.
Este fue el 11 titular del Inter Miami: Ustari; Fray, Luján, Falcón, Jordi Alba; De Paul, Bright, Busquets, Allende; Messi y Suárez. El jugador hondureño David Ruiz comenzó desde la banca para este juego.
El argentino llevó de la mano al Inter Miami hacia la final con un doblete decisivo para remontar al Orlando City en las semifinales del pasado miércoles.
Alrededor de 70 mil personas asistieron a la gran final de la Leagues Cup. ¡Un gran ambientazo se vivió en el Lumen Field!
En el minuto 26, el Seattle Sounders se adelantó en el marcador. De Rosario aprovecha el gran centro y de cabeza pone a ganar al Seattle Sounders ante el Inter Miami de Messi en la final.
Así fue el festejo de De Rosario; el jugador no perdonó frente al marco de Ustari. Seattle Sounders lo ganaba desde antes de la media hora.
De Paul y Pepo de la Vega tuvieron un cruce en el minuto 37. Ambos jugadores se tiraron y mantuvieron el picante en el primer tiempo del partido.
Luego Messi entró en escena y también le dijo un par de cosas al jugador del Seattle Sounders.
El capitán argentino se miraba molesto y no dejó de responderle a Pepo de la Vega.
Así fue el picante cruce de ambos jugadores. El árbitro central interceptó la acción y terminó reanudando el partido.
Leo Messi y Rodrigo De Paul se cruzaron con Pepo de la Vega en la final de la Leagues Cup 2025.
El Inter Miami se fue al descanso cayendo por la mínima ante el Seattle Sounders en la gran final.
Ya en el comienzo de la segunda parte, las Garzas tuvieron dos ocasiones claras, sin embargo la segunda fue la de Lionel Messi, tras fallar en un mano a mano.
El argentino recibió un excepcional pase de Luis Suárez y le pegó de primero tras quedar frente al arquero.
Sin embargo, la fortuna no estuvo de su lado y ando muy por encima el balón, perdiéndose el 1-1 en el arranque de la segunda parte.
Otra vez perdonaba el Inter Miami. Ahora en el 59', nuevo pase de Suárez y Tadeo Allende fallaba otra ocasión clara ante el Seattle Sounders. La colocó demasiado frente al marco.
El salvadoreño Alex Roldán y Paul Rothrock tumbaron al Inter Miami, que desperdició dos oportunidades claras y que fueron suficientes para el Seattle para coronarse en la Leagues Cup.
La reacción de Lionel Messi tras perder la final de la Leagues Cup.
Todo estaba tranquilo, hasta que se armó la bronca con varios jugadores, teniendo como protagonista a Luis Suárez.
Luis Suárez se fue a encarar con uno de los auxiliares del Seattle Sounders y las cosas no terminaron bien. El uruguayo perdió el control.
El delantero le hizo fuertes reclamos y en el picante momento, Ustari llegó para detenerlo. Sin embargo, el uruguayo terminó haciendo una lamentable acción.
Luis Suárez le escupió a un asistente del Seattle Sounders tras perder la final de la Leagues Cup.
Las imágenes quedaron capturadas y ya viralizaron la lamentable acción del uruguayo tras perder la final con el Inter Miami.