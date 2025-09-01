Honduras con nuevos rostros: tercer entreno y, ¿cuándo llega Luis Palma?

La Bicolor hizo su primer entreno en el Estadio Nacional y ya con más jugadores incorporados a falta de pocos para incorporarse.
Este lunes 1 de septiembre hubo cinco rostros nuevos, entre ellos varios legioanrios que se incorporaron bajo las ordenes de Reinaldo Rueda.
Joseph Rosales también se unió al entreno de La H que hoy se ejercitó en el Estadio Nacional.
La Bicolor se prepara para volar este miércoles a suelo caribeño de Curazao.
A este grupo también se unió Anthony "Choco" Lozano, futbolista del Santos de la Liga MX.
Reinaldo Rueda y su charla con miembro del cuerpo técnico de la Bicolor Hondureña.
Andy Nájar y Edwin Rodríguez son piezas claves en el engranaje de la Bicolor Hondureña.
Romell Quioto , Joseph Rosales también se unieron al entreno de la Bicolor Hondureña.
Denis Meléndez y Yustin Arboleda se unieron de emergencia a la Bicolor Hondureña.
Denis Meléndez, jugador del Motagua, recibió el llamado de Reinaldo Rueda.
Deiby Flores voló desde Arabia Saudita a Honduras para encarar el tramo final de la Eliminatoria Mundialista. Luis Palma llegará en las próximas horas al país.
David Ruiz también se incorporó a los entrenamientos de la Bicolor previo a los juegos eliminatorios.
Varios legionarios se incorporaron este lunes con la Selección de Honduras. Luis Palma llegará este martes 2 de septiembre.
Honduras visita a Haití este viernes 5 de septiembre a las 6:00 PM.