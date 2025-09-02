Julián Martínez y Alenis Vargas se suman a la Selección de Honduras

Tegucigalpa.

Primero la Bicolor visitará Haití en Curazao y luego jugará de local ante Nicaragua

Ambos llegaron a San Pedro Sula para atender el llamado de Reinaldo Rueda . Arribaron al país en la madrugada y dieron sus valoraciones de cara a lo que viene.

Julián Martínez y Alenis Vargas son parte de la nueva camada de futbolistas catrachos que estarán debutando en su primera Eliminatoria Mundialista.

¿Cómo se ha sentido en su nuevo equipo, el Alverca FC?

"Muy bien, feliz de poder dar ese salto al extranjero. Me he adaptado de la mejor manera con la oportunidad que me han dado".

¿Qué experiencia le dejó el partido contra el Benfica?

"Era un partido que estaba esperando, fue muy bonito y que me dejó buenas experiencias ya que juegan Champions. Lo disfruté de la mejor manera".

¿Ya hablas portugués?

"No, todavía no, pero estamos aprendiendo".

¿Cómo defenderse de la selección de Haití?

"Estuve viendo la lista de ellos y todos juegan en el extranjero, toca hacer nuestro mejor trabajo, espero ganar el mejor".

Denil Maldonado no está, ¿está listo para tomar las rienda de la zaga?

"No, eso se lo dejamos al profe Rueda, que es el que decide quien juega. Al que le toque se que lo hará de la mejor manera".

¿Tienes algún compañero en defensa con el que prefieres jugar?

"Al que le toque lo hará de la mejor manera y es una responsabilidad de todos".

Alenis Vargas no siente presión

¿Qué sensaciones tiene para estos partidos de Eliminatoria?

"Feliz de poder estar aquí con la selección. Ilusionado de ser parte y ojalá podamos sacar esto adelante".

¿Dónde se siente más cómo jugando en el sector de ataque?

"Me gusta jugar por derecha, pero puedo jugar por ambos perfiles y también como 9".

¿Sientes presión por su debut en Eliminatorias?

"Para ser honesto no. Recuedo cuando me llamaron la primera vez fue la clasificatoria a Copa América, es día si sentí presión. Ahora lo tomo con calma".

¿Qué tan difícil puede ser la selección de Haití?

"Realmente no tengo conocimiento de la selección de Haití, pero bueno, tenemos que enfocarnos en hacer nuestro papel".