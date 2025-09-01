Anthony Lozano habla de su mal momento y revela interés de clubes hondureños

Tegucigalpa.

Reveló que hubo dos ofertas de dos grandes del fútbol hondureño, sus palabras sobre el posible retiro de Reinaldo Rueda , lo que está pasando con el Santos de la Liga MX y las bajas sensibles de Kervin Arriaga y Denil Maldonado.

Uno de los legionarios más esperados era Anthony "Choco" Lozano, quien arribó este día al Aeropuerto Internacional de Palmerola. El delantero del Santos asistió a los medios de prensa donde analizó a los primeros adversarios.

Haití y Nicaragua son las primeras dos selecciones que enfrentarán a Honduras en el inicio de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf . La Bicolor empieza a tomar forma con la llegada de los legionarios para luego volar a Curazao, donde La H juega este viernes 5 de septiembre a partir de las 6:00 PM.

¿Qué significa sumarse a la Selección de Honduras para esta Eliminatoria?

"La comenzamos con ilusión, es bonito ponerte la camiseta de la Selección, es un compromiso grande, esperamos estar a la altura porque no hay margen de error".

¿Cómo tomó las palabras de Rueda que manifestó que podría retirarse si clasifican al Mundial?

"El regalo nos lo vamos a hacer todos, él también nos va a aportar. Nosotros también tenemos un papel importante porque estamos dentro del campo, tenemos que cumplir con las expectativas. Siento que es un momento bonito, de compromiso y con mucha responsabilidad, estamos preparados para esto".

¿Qué ha pasado por su mente en estos últimos días antes de venir a la Bicolor?

"Yo hablé con él, tuvimos una plática una semana antes de que diera la convocatoria. Me dio a entender de que estaba dudando entre si me llamaba o no, eso me pareció, pero sí me dio a entender de que por el momento no estoy teniendo tanta participación. Pero le dije que estoy dispuesto a aportar en el rol que me quiera poner para aportarle un granito de arena a la Selección, yo lo haré, espero responderle con goles".

¿ Cómo está básicamente?

"Físicamente me siento bien, jugué 60 minutos en este partido, es verdad que no he tenido continuidad. El problema no pasa por lo físico, pasa por otros aspectos de confianza o momentos de que el futbolista vive, es una bonita oportunidad para reivindicar todo".

¿Cómo está trabajando lo mental?

"Yo he pasado por todo, tengo una carrera muy larga en el fútbol, ​​me ha tocado vivirla de todas. Yo sé que cambia de un momento para otro, pero queda trabajar, enfocarse en el fútbol".

¿Cómo te hace sentir que Menjívar diga que sigue siendo el líder de la Bicolor?

"Pienso que es bonito recibir el apoyo de los compañeros y el entrenador. Al final somos nosotros los que la peleamos y la sufrimos. Es bueno sentir el respaldo de tus compañeros. Esperemos que estos dos partidos logremos las dos victorias, pero toca demostrar y ganarlos para que la gente crea en nosotros".

¿Cómo hace para no caer mentalmente ante tanta crítica de la gente?

"La verdad siempre he sido así, siempre he sido igual. Obviamente es importante que la gente hable bien de uno como jugadores, pero no es que le dé importancia ni a los buenos momentos ni a los malos. Me dedico a trabajar. Entiendo que trato de esforzarme lo más que pueda".

¿Es cierto que hubo ofertas en la Liga Nacional?

"Lo consideré, siempre es un honor tener algún acercamiento, con Olimpia no tuve acercamiento, lo tuve con otro club que sí me llamó, pero le dije que lo tomaba con mucho respeto, pero que mi prioridad siempre estaba en el extranjero. Fueron dos clubes de los grandes de Honduras".

¿Te gustaría jugar en Marathón?

"Vamos a ver qué pasa más adelante, uno no puede decir que no".

¿Es el momento de dar el golpe en la Eliminatoria?

"No nos queda de otra. Al final son partidos complicados, son juegos difíciles de jugar. Siento que si tenemos un buen arranque, la confianza va a ser buena, no podemos confiarnos, siento que la Selección tiene capacidad para clasificar, tenemos tres partidos en casa, pienso que ahí debemos de aprovechar la localía".

Las bajas de Arriaga y Denil:

"Son dos bajas importantes para nosotros, los dos son titulares dentro y fuera del campo. Lastimosamente no pueden estar en esta convocatoria".