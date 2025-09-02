Hondureño Kervin Arriaga recibe noticia en España

Madrid, España.

El conjunto azulgrana recién inscribió al “Misilito”, quien no había estado disponible luego de sufrir un problema en el recto femoral izquierdo que lo hizo perderse el inicio del campeonato y las primeras dos fechas de las eliminatorias mundialistas con Honduras .

Kervin Arriaga ha vivido momentos de incertidumbre en su carrera tras fichar por el Levante, equipo recién ascendido a la Primera División del fútbol español.

El volante catracho de 27 años se recuperó de su lesión y estará regresando a los entrenamientos del Levante al terminar la fecha FIFA. Se estima que Kervin ya entrene al parejo de sus compañeros. Según conoció Diario LA PRENSA, el lunes 8 de septiembre el “Misilito” se integrará a los entrenamientos de grupo del conjunto azulgrana.

El sueño de Kervin Arriaga de debutar en la primera división del fútbol español está cada vez más cerca. A pesar de ya estar inscrito por el Levante, aún no conoce el dorsal que utilizará en su estreno en LaLiga. Los azulgranas tendrán un mes de septiembre muy apretado después del parón de selecciones por la fecha FIFA.

El Levante se enfrentará al Real Betis en la fecha 4 como local; posteriormente visitará al Girona en la jornada 5, luego recibirá en la fecha 6 al Real Madrid el próximo 24 de septiembre y, por último, visitará al Getafe en la jornada 7.

Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

Los azulgranas marchan en la penúltima posición de la liga española, luego de caer derrotados 2-1 ante el Deportivo Alavés en la fecha 1 de la Liga, posteriormente contra el FC Barcelona 2-3 como locales en la jornada 2, y en su último encuentro ante el Elche 2-0 como visitantes.