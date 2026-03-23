Selección de Honduras inicia la era Molina con viaje a España para enfrentar a Perú

San Pedro Sula, Honduras.

El proceso de José Francisco Molina como Director Técnico de la Selección Nacional de Honduras se puso en marcha y este lunes inició un nuevo capítulo en el combinado catracho. La Bicolor emprendió vuelo hoy desde el Aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula rumbo a España, país donde se enfrentará a la Selección de Perú en amistoso que se estará realizando el próximo martes 31 de enero en la ciudad de Leganés.

El vuelo de la delegación hondureño será de ocho horas y estarán aterrizando en horas de la madrugada de España en la bella ciudad de Madrid, donde Diario LA PRENSA te tendrá una cobertura exclusiva con nuestros periodistas Mario Figueroa y Eduardo Solano. La H comenzará a entrenar desde el martes en lo que será la primera práctica de José Molina y eligieron la prestigiosa Ciudad Deportiva Los Ángeles de San Rafael (Segovia), una de la sedes del Atlético de Madrid de LaLiga española. Y además, es escenario de formación de los jóvenes talentos de los Colchoneros, campos de entrenamiento de selecciones de España. Es la elección para la concentración de Honduras en Europa. Cabe resaltar que de San Pedro Sula partieron solo jugadores nacionales convocados por Molina, por lo que en el suelo español se estarán uniendo el resto de legionarios como ser Kervin Arriaga, Luis Palma, Alenis Vargas, Denil Maldonado, Dereck Moncada, Joseph Rosales, Julián Martínez, Rigoberto Ruiz, Leandro Padillla.

La ilusión es evidente tanto en el cuerpo técnico como en los jugadores convocados, conscientes de que este duelo será clave para comenzar a construir un nuevo proceso luego del fracaso de no clasificar al Mundial 2026 que se realizará en Estados Unidos, Canadá, y México.



Para José Molina, este primer partido representa mucho más que un simple amistoso. Es la oportunidad de comenzar a implantar su idea futbolística, basada en el orden, la intensidad y la posesión inteligente del balón.

CONVOCATORIA DE LA SELECCIÓN DE HONDURAS PARA ENFRENTAR A PERÚ: