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Selección de Honduras inicia la era Molina con viaje a España para enfrentar a Perú

La selección hondureña partió este lunes desde San Pedro Sula para enfrentar el amistoso ante los peruanos.

Selección de Honduras inicia la era Molina con viaje a España para enfrentar a Perú

Erick Puerto del Platense se mostró ilusionado con su convocatoria a la selección de Honduras.

 Foto Mauricio Ayala.
San Pedro Sula, Honduras.

El proceso de José Francisco Molina como Director Técnico de la Selección Nacional de Honduras se puso en marcha y este lunes inició un nuevo capítulo en el combinado catracho.

La Bicolor emprendió vuelo hoy desde el Aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula rumbo a España, país donde se enfrentará a la Selección de Perú en amistoso que se estará realizando el próximo martes 31 de enero en la ciudad de Leganés.

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El vuelo de la delegación hondureño será de ocho horas y estarán aterrizando en horas de la madrugada de España en la bella ciudad de Madrid, donde Diario LA PRENSA te tendrá una cobertura exclusiva con nuestros periodistas Mario Figueroa y Eduardo Solano.

La H comenzará a entrenar desde el martes en lo que será la primera práctica de José Molina y eligieron la prestigiosa Ciudad Deportiva Los Ángeles de San Rafael (Segovia), una de la sedes del Atlético de Madrid de LaLiga española.

Y además, es escenario de formación de los jóvenes talentos de los Colchoneros, campos de entrenamiento de selecciones de España. Es la elección para la concentración de Honduras en Europa.

Cabe resaltar que de San Pedro Sula partieron solo jugadores nacionales convocados por Molina, por lo que en el suelo español se estarán uniendo el resto de legionarios como ser Kervin Arriaga, Luis Palma, Alenis Vargas, Denil Maldonado, Dereck Moncada, Joseph Rosales, Julián Martínez, Rigoberto Ruiz, Leandro Padillla.

Deybi Flores se encuentra sin equipo y fue convocado por José Molina.

Deybi Flores se encuentra sin equipo y fue convocado por José Molina.

 (Foto Mauricio Ayala.)

La ilusión es evidente tanto en el cuerpo técnico como en los jugadores convocados, conscientes de que este duelo será clave para comenzar a construir un nuevo proceso luego del fracaso de no clasificar al Mundial 2026 que se realizará en Estados Unidos, Canadá, y México.

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Para José Molina, este primer partido representa mucho más que un simple amistoso. Es la oportunidad de comenzar a implantar su idea futbolística, basada en el orden, la intensidad y la posesión inteligente del balón.

CONVOCATORIA DE LA SELECCIÓN DE HONDURAS PARA ENFRENTAR A PERÚ:

PORTEROS

Alex Güity - Lobos UPNFM

Edrick Menjívar - Olimpia

Luis Ortiz - Motagua

DEFENSAS

Clinton Bennett - Olimpia

Christopher Meléndez - Motagua

Denil Maldonado - Rubin Kazan (Rusia)

Darlin Mencía - Montevideo Wanderers (Uruguay)

Giancarlo Sacaza - Motagua

Joseph Rosales - Austin FC (Estados Unidos)

Julián Martínez - Alverca FC (Portugal)

Kevin Güity - OlimpiaLuis Vega - Motagua.

VOLANTES

Alejandro Reyes - Motagua

Deiby Flores - Sin equipo

Edwin Rodríguez - Olimpia

Jorge Álvarez - Olimpia

Kervin Arriaga - Levante (España)

Leandro Padilla - Inter Miami (Estados Unidos).

DELANTEROS

Alenis Vargas - Manisa FK (Turquía)

Dereck Moncada - Inter Bogotá (Colombia)

Erick Puerto - Platense

Jorge Benguché - Olimpia

Exon Arzú - Real España

Luis Palma - Lech Poznan (Polonia)

Mike Arana - Real España

Rigoberto Rivas - Kocaelispor (Turquía).

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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