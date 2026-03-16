Honduras: Convocatoria de José Molina para su debut ante Perú

Tegucigalpa, Honduras.

El encuentro marcará el inicio de una nueva etapa en la Bicolor bajo el mando del estratega, quien busca comenzar con buen pie su proceso al frente del combinado catracho rumbo al Mundial 2030 .

El duelo entre Honduras y Perú está programado para disputarse el 31 de marzo a las 8:00 de la noche, hora de España, lo que equivale a la 1:00 de la tarde en Honduras . El compromiso se jugará en suelo español, donde la escuadra nacional realizará su preparación previa para este amistoso internacional que genera gran expectativa entre los aficionados.

José Francisco Molina , DT de la Selección Nacional de Honduras, anunció este lunes en horas de la tarde su primera convocatoria que marcará su debut con la H en donde se estará enfrentando a Perú.

La Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras dio a conocer la lista de jugadores convocados para este importante compromiso, en el que Molina comenzará a plasmar su idea futbolística y a evaluar a los futbolistas que podrían convertirse en la base del proceso rumbo a los próximos retos internacionales de la Bicolor.

Entre los nombres más destacados aparecen jugadores consolidados en el extranjero como Denil Maldonado, quien milita en el Rubin Kazan de Rusia, además de Joseph Rosales del Austin FC, Kervin Arriaga del Levante español, Luis Palma del Lech Poznan de Polonia y Rigoberto Rivas del Kocaelispor de Turquía.

También figuran futbolistas que han tenido presencia reciente con la selección como Edrick Menjívar, Jorge Álvarez, Edwin Rodríguez y Jorge Benguché, pilares de clubes importantes del fútbol hondureño.

Sobresale que Molina le da la oportunidad a un Deybi Flores que se encuentra sin equipo y no tiene acción desde hace varias semanas ya que se desligó de su equipo en Arabia Saudita.

Una de las sorpresas es que se ha convocado al joven volante Leandro Padilla, que milita en el Inter Miami, donde comparte con Lionel Messi.

Con esta convocatoria, el nuevo cuerpo técnico pretende comenzar a evaluar talento joven y alternativas de cara al nuevo ciclo que inicia la Selección de Honduras. El amistoso ante Perú servirá como primer examen para observar el funcionamiento del equipo y definir la base del grupo que afrontará los próximos compromisos internacionales.