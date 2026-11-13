Partido de Honduras contra Kuwait cambia de horario: quién transmitirá el amistoso

Ciudad de Kuwait, Kuwait.

La Selección Nacional de Honduras continúa con su preparación de cara al segundo compromiso de su gira por Medio Oriente, donde buscará recuperarse de la derrota 3-1 que sufrió frente a Emiratos Árabes Unidos.

La Bicolor tendrá como próximo rival a Kuwait, en un encuentro que marcará el primer enfrentamiento entre ambas selecciones en la historia. El equipo dirigido por José Francisco Molina intentará cerrar esta fecha FIFA con un resultado positivo después de las dudas que dejó en su presentación anterior.