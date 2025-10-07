"El Barcelona fue por mí... pero luego nos llamó el Real Madrid ; fue muy fácil"

Madrid, España.

Una de las figuras que tiene actualmente el Real Madrid es el brasileño Rodrygo Goes, quien pese a tener un papel más discreto en el equipo de Xabi Alonso, sigue destacando. Sin embargo, su destino pudo haber sido otro, y según cuenta tuvo todo hecho para llegar al Barcelona. En una entrevista con Tomás Roncero para el diario AS, el futbolista sudamericano se pronunció sobre el pasado mercado de fichajes, mismo donde se hablaba de su salida. Asimismo, Roncero le consultó por aquella oferta en el pasado del conjunto azulgrana, antes de que se diera su llegada a España. Sobre el reciente mercado de pases, fue firme y pese a rumores de su marcha de la "Casa Blanca" dijo: "Claro que siempre hay ofertas, no voy a mentir sobre eso. Pero siempre dejé claro al club que yo quiero seguir triunfando aquí, más de lo que ya lo hice".

De momento su participación en el Real Madrid está siendo muy discreta. Solo ha sido titular en dos partidos, uno de Liga y otro de la Champions League, aunque siempre acostumbra a jugar en la segunda mitad, siendo un refresco habitual para la delantera. Hasta la fecha, Rodrygo solo ha disputado 212 minutos de 900 posibles, una cifra muy baja que solo demuestra que no es una predilección para Xabi Alonso, quien apuesta por el argentino Franco Mastantuono.

RECHAZÓ AL BARCELONA