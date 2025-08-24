  1. Inicio
  2. · Deportes

Xabi responde sobre futuro de Rodrygo y advierte a Vinicius: "Haré cambios"

El estretatega fue claro tras la suplencia de Vinicius y se pronuncia sobre el futuro de Rodrygo con Real Madrid.

  • 24 de agosto de 2025 a las 18:38 -
  • Agencia EFE
Xabi responde sobre futuro de Rodrygo y advierte a Vinicius: Haré cambios

Xabi Alonso durante la goleada del Real Madrid al Oviedo.

 Foto EFE
Oviedo, España.

Xabi Alonso, técnico del Real Madrid, aseguró en conferencia de prensa que sus jugadores han hecho "un partido muy serio" ante el Real Oviedo y que el 0-3 final refleja que han jugado "como un equipo".

"Mbappé ha recuperado 4 kilos desde el Mundial, le veo bien, enchufado y con ganas. Me encanta verle hacer las vueltas y ayudar en defensa, cuando conseguimos estar cerca el uno del otro es muy importante. Ha estado muy bien, crecemos en la dirección que queremos", afirmó el entrenador merengue en la sala de prensa del Carlos Tartiere.

Sobre Vinicius, que fue suplente por decisión técnica por primera vez en las dos temporadas, Xabi Alonso dijo que fue "decisivo" y que, al tener muchos jugadores en plantilla, va a intentar "sacar lo mejor de todos ellos para ser el mejor equipo posible".

Mbappé calló a Vinicius, que hizo feo gesto al Oviedo y figura del Real Madrid enojado con Xabi

"Haré cambios de partido a partido dependerá de lo que pida dicho partido y dependerá de las cargas físicas. Quiero que la gente se sienta importante y preparada, tenemos una temporada exigente y eso es muy importante para el rendimiento del equipo", explicó el entrenador del Real Madrid al ser preguntado por las novedades en el once inicial.

¿Futuro de Rodrygo? Xabi Alonso fue claro: "Rodrygo hizo un buen partido. Me gustó y estoy contento. Rodrygo es uno de nosotros, necesitamos a todos los jugadores esta temporada”.

Por último, Xabi Alonso concluyó alabando "el gran ambiente del Carlos Tartiere" y reconociendo que le causó "gran emoción" ver y abrazar a Santi Cazorla porque sabe "todo lo que significa esta etapa en el Real Oviedo".

Tabla LaLiga: Real Madrid presiona al Barcelona; ¡hay inesperado líder!

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias