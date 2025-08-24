Tabla LaLiga: Real Madrid presiona al Barcelona; ¡hay inesperado líder!

Madrid, España.

¡Goleada y siguen con pie derecho! El Real Madrid hizo lo suyo y aunque le costó un poco más de la cuenta le recetó un 0-3 al Real Oviedo en el Estadio Carlos Tartiere para continuar con su buen paso en la jornada 2 de LaLiga EA Sports. Con doblete de Kylian Mbappé (37', 83') y un tanto de Vinicius (90+3'), el conjunto blanco se llevó los tres puntos y se mantiene en marcha en busca del liderato del torneo liguero, sin embargo, hay un inesperado líder que arrancó dominando, incluso por encima del Barcelona o Atlético de Madrid.

Tras las primeras dos jornadas de LaLiga, el Villarreal comanda con 6 puntos en el arranque. El "Submarino amarillo" lidera en la tabla de posiciones por diferencia de goles, ya que han marcado siete tantos y aún no han recibido en sus dos partidos disputados. En el segundo lugar se encuentra el Barcelona con 6 unidades, luego de la remontada 2-3 ante el Levante de Kervin Arriaga. A pesar de la goleada de 3-0, el Real Madrid se coloca en la tercera posición con la misma cantidad de puntos. Le siguen el RCD Espanyol y Real Betis con 4 unidades; Rayo Vallecano, Getafe, Athletic, Alavés y Osasuna continúan, respectivamente, todos con 3 puntos hasta el décimo lugar de la tabla de posiciones de LaLiga EA Sports. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

Tabla de posiciones LaLiga EA Sports