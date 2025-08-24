Tabla LaLiga: Real Madrid presiona al Barcelona; ¡hay inesperado líder!

¡Goleada y siguen con pie derecho! El Real Madrid hizo lo suyo y aunque le costó un poco más de la cuenta le recetó un 0-3 al Real Oviedo en el Estadio Carlos Tartiere para continuar con su buen paso en la jornada 2 de LaLiga EA Sports.
Con doblete de Kylian Mbappé (37', 83') y un tanto de Vinicius (90+3'), el conjunto blanco se llevó los tres puntos y se mantiene en marcha en busca del liderato del torneo liguero, sin embargo, hay un inesperado líder que arrancó dominando, incluso por encima del Barcelona o Atlético de Madrid.
Tras las primeras dos jornadas de LaLiga, el Villarreal comanda con 6 puntos en el arranque. El "Submarino amarillo" lidera en la tabla de posiciones por diferencia de goles, ya que han marcado siete tantos y aún no han recibido en sus dos partidos disputados.
En el segundo lugar se encuentra el Barcelona con 6 unidades, luego de la remontada 2-3 ante el Levante de Kervin Arriaga. A pesar de la goleada de 3-0, el Real Madrid se coloca en la tercera posición con la misma cantidad de puntos.
Le siguen el RCD Espanyol y Real Betis con 4 unidades; Rayo Vallecano, Getafe, Athletic, Alavés y Osasuna continúan, respectivamente, todos con 3 puntos hasta el décimo lugar de la tabla de posiciones de LaLiga EA Sports.
Tabla de posiciones LaLiga EA Sports
El Atlético de Madrid ha sido una de las decepciones en el comienzo de la temporada: está ubicado en el puesto 13 con apenas 1 punto luego del sorpresivo empate 1-1 ante el Elche. Sevilla, Levante, Real Oviedo y Girona, son los únicos equipos que no han sumado tras dos jornadas.