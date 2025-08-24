Revuelo en el Balón de Oro: compañero de Dembélé se inclina por Lamine Yamal

El premio del Balón de Oro está más disputado que nunca, y un compañero de Dembélé ha encendido la polémica al declarar que Lamine Yamal es quien realmente lo merece.
Faltan solo 4 semanas para la entrega del Balón de Oro 2025, y entre los principales favoritos al prestigioso galardón se encuentran Ousmane Dembélé y Lamine Yamal.
El premio busca reemplazo para Rodri el 22 de septiembre, todo indica que el francés se va a llevar el galardón, pero la opinión es dividida.
Justamente un compañero en la selección gala del ex futbolista de Barcelona sorprende al elegir a Lamine Yamal como merecedor del reconocimiento. Raphinha, para muchos, es el tercero en cuestión.
"Tengo muy buena relación, es un jugador extraordinario, brillante. Además, es un jugador de equipo. Vemos los regates porque es donde se pone el foco, pero es un tío que tiene sentido de equipo", comenzó diciendo.
"¿Se merece el Balón de Oro?...Me metes en un lío, pero sí se lo merece. Otros jugadores han hecho una buena temporada, pero sí se lo merece", dijo Jules Koundé en las últimas horas.
El lateral del Barcelona y la selección de Francia, no duda en elegir a Yamal por encima de Dembélé.
Dembelé llegará con una candidatura más que sólida. No solamente por el triplete obtenido de la mano de Paris Saint Germain sino también por un año 2025 donde únicamente Kylian Mbappé ha marcado más goles que su figura.
Yamal no tuvo la mejor etapa goleadora, pero ha tenido meses sorprendentes, los dos únicos partidos importantes que perdió fueron contra Inter de Milán (semifinal de Champions) y Nations League contra CR7.
“¿El Balón de Oro? Siempre se lo digo a mi madre, que intento darlo todo. Es lo que me motiva de jugar al fútbol, para eso me levanto por las mañanas. Dembelé es un gran jugador, pero estamos en la final. Me gusta hablar en el campo, que es lo que he hecho”, fue lo que dijo Dembélé sobre ganar el título.
Será la segunda donde UEFA aplicará un sistema de cero filtraciones que ya el año pasado dio para todo tipo de sorpresas en cuanto a la victoria de Rodri sobre Vinicius.
Koundé prefiere a Yamal por encima de Dembélé, algo que es mera cuestión de gustos.
París será el epicentro de todo y el premio se va a entregar el lunes 22 de septiembre en el Théâtre du Châtelet.
Como es tradición, también se entregarán premios adicionales como el Trofeo Kopa (mejor jugador joven), el Yashin (mejor portero), el Premio Sócrates (acción social) el Balón de Oro femenino, entre otros.
Todo indica que la lucha final por el Balón de Oro será entre Ousmane Dembélé y Lamine Yamal.