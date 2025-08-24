  1. Inicio
Mbappé calló a Vinicius, que hizo feo gesto al Oviedo y figura del Real Madrid enojado con Xabi

Mbappé estrenó festejo, la curiosa selfie de Florentino Pérez y las polémicas del Oviedo vs Real Madrid.

1 de 32

Las imágenes del triunfo del Real Madrid (0-3) contra el Oviedo en la segunda jornada de la Liga Española 2025-2026. Mbappé, Vinicius y Rodrygo fueron protagonistas.
2 de 32

Xabi Alonso sorprendió con este 11 titular, sin Vinicius y con Rodrygo y Franco Mastantuono de titulares.
3 de 32

Dani Carvajal saludando a Santi Cazorla, leyenda española que juega con el Oviedo.
4 de 32

Rodrygo fue titular por primera vez en esta temporada, jugando en lugar de Vinicius.
5 de 32

La primera polémica del partido fue este agarrón contra Antonio Rüdiger en un córner.
6 de 32

Rüdiger fue sujetado claramente por un jugador del Oviedo, pero ni el árbitro ni el VAR señalaron penal que reclamó el Real Madrid.
7 de 32

Otra acción controversial fue esta jugada de Franco Mastantuono que pidió penal cuando entraba al área del Oviedo.
8 de 32

Mastantuono cayó al suelo tras ser sujetado por un defensor del Oviedo. El árbitro no pito nada y eso molestó al argentino.
9 de 32

En el banco de suplentes apareció muy sonriente Vinicius junto a Éder Militao y Raúl Asencio.
10 de 32

Otro momento en el que fue captado Vinicius bostezando, parece que el partido estaba aburrido para el brasileño.
11 de 32

Arturo Elías Ayub, empresario mexicano que es accionista del Oviedo, aprovechó para tomarse una selfie con Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.
12 de 32

Kylian Mbappé marcó el primer gol del partido en Oviedo y realizó una nueva celebración, tapándose la cara con las manos.
13 de 32

Kylian Mbappé fue la figura del Real Madrid con su doblete y su nuevo festejo.
14 de 32

Kylian Mbappé fue la figura del Real Madrid con su doblete y su nuevo festejo.
15 de 32

Mbappé celebró y la afición del Oviedo se vio frustrada por los goles del francés.
16 de 32

El Oviedo reclamó una falta de Aurélien Tchouaméni en el inicio de la jugada, pero el jugador francés llegó primero al balón. El árbitro De Burgos Bengoetxea indicó el directo dicha situación y el VAR confirmó su decisión de forma correcta.
17 de 32

Xabi Alonso dando toques al balón tras el medio tiempo del partido en Oviedo.
18 de 32

Xabi Alonso decidió sacar a Rodrygo en el segundo tiempo y el brasileño mostró toda su frustración contra el entrenador del Real Madrid.
19 de 32

Rodrygo salió de cambio por Vinicius en el segundo tiempo y se mostró muy molesto. Lanzó una camiseta en el banquillo.
20 de 32

El brasileño se dejó ver muy enfadado al sentarse en el banquillo. Hizo gestos de desaprobación por salir de cambio.
21 de 32

Vinicius entró y asistió a Kylian Mbappé que marcó el 0-2 del partido. Doblete del francés.
22 de 32

Vinicius en la celebración del segundo gol de Mbappé se mostró muy enfadado y dirigiéndose a alguien.
23 de 32

El enfado de Vinicius era evidente y es que minutos antes había sido amonestado por una simulación en el área del Oviedo.
24 de 32

Mbappé llegó para celebrar su segundo gol y de paso le tapó la boca a Vinicius.
25 de 32

Mbappé le tapó la boca a Vinicius para evitar que el brasileño fuera expulsado por sus reclamos.
26 de 32

El abrazo de Mbappé y Vinicius tras el 0-2 del Real Madrid.
27 de 32

Vinicius marcó el tercer gol del Real Madrid y mostró el escudo del equipo.
28 de 32

El brasileño se dirigió a la grada donde estaban los aficionados del Real Madrid.
29 de 32

Vinicius agradeció a Brahim Díaz por la asistencia en su gol.
30 de 32

La afición del Oviedo se burló de Vinicius y sacó balones de playa por no ganar el brasileño el Balón de Oro. También le dedicaron cánticos.
31 de 32

Vinicius no dudó en responder a la afición del Oviedo tras marcar su gol. El brasileño hizo el feo gesto de "a Segunda División".
32 de 32

Xabi Alonso saludando con un abrazo a Santi Cazorla, leyenda española que entró de cambio en el minuto 90 con el Oviedo.
