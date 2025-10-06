Mundialista con Brasil hace dura confesión: "Me diagnosticaron cáncer"

Futbolista de Brasil ha hecho una dura confesión tras ser operado de una grave enfermedad. Fue campeón de la Copa Libertadores y estuvo con la Selección en el Mundial 2022.
Se trata del mediapunta del Bahía, Everton Ribeiro, mundialista con Brasil en Qatar 2022.
El jugador fue operado este lunes de un cáncer de tiroides que le detectaron hace aproximadamente un mes, según informó el propio futbolista.
"Hoy me operaron y, gracias a Dios, todo salió bien. Sigo en recuperación, con fe y con el apoyo de mi familia y de ustedes", expuso el brasileño en sus redes sociales.
"Gracias por cada oración y muestra de cariño. Tenerlos a mi lado hace toda la diferencia", afirmó el enganche de 36 años en sus redes sociales.
"Estoy seguro de que vamos a ganar juntos esta nueva batalla", fue su mensaje final en su cuenta de Instagram.
El club compartió el mensaje de Everton Ribeiro, que acompañó con una fotografía de él y su familia a los pies del Cristo Redentor de Río de Janeiro, donde vivió su mejor etapa como profesional con la camiseta del Flamengo.
Formado en el Corinthians, el centrocampista ofensivo milita en el Bahía desde enero de 2024 y hoy es titular indiscutible para el técnico Rogério Ceni.
Antes, pasó por el Coritiba, Cruzeiro, Al-Ahli de Emiratos Árabes Unidos -su única experiencia en el extranjero- y Flamengo, en el que vivió sus mejores años y logró diversos títulos, entre ellos dos Ligas brasileñas, dos Libertadores y una Copa do Brasil.
Su buen rendimiento en el conjunto carioca le llevó a ser convocado para el Mundial de Qatar 2022, cuando la Canarinha estaba dirigida por el entrenador Adenor Leonardo Bachi 'Tite'.
A pesar de este delicado problema de salud, sigue en plena actividad y jugó un partido oficial 24 horas antes de ser operado.
A sus 36 años busca seguir manteniéndose en actividad con el Bahía, donde es quinto lugar en el Brasileirao con 43 puntos. De momento, en zona de repechaje para la Copa Libertadores.
En su momento, brilló para ganarse un puesto en la Selección de Brasil y aunque actualmente no ha sido tomado en cuenta, el talentoso jugador sigue brillando de manera cautelosa en su nuevo equipo.
La figura brasileña destacó y llegó a estar en el Mundial de Qatar 2022 donde fueron eliminados en cuartos de final a manos de Croacia en la tanda de penales.
Tras su publicación, el destacado jugador ha recibido comentarios de recuperación y apoyo.