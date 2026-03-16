Rodrigo Auzmendi se destapa con doblete en su debut con San Lorenzo

Buenos Aires, Argentina.

El delantero argentino Rodrigo Auzmendi tuvo un estreno goleador destacado con San Lorenzo, aunque su actuación no fue suficiente para evitar la dura derrota de su equipo por 5-2 frente a Defensa y Justicia, en partido correspondiente a la jornada 11 de la Primera División de Argentina. El exdelantero del Motagua fue uno de los pocos puntos altos del conjunto azulgrana al marcar un doblete que significó su primer gran aporte goleador con el club argentino. Auzmendi mostró su olfato dentro del área y aprovechó las ocasiones que tuvo para hacerse presente en el marcador.

Rodrigo Auzmendi entró al minuto 65 y en la primera ocasión que tuvo la mandó a guardar con un cabezazo dentro del área y en el 90 no perdonó en la segunda ocasión que tuvo. Sin embargo, del otro lado apareció un Defensa y Justicia contundente que castigó los errores defensivos de San Lorenzo y terminó imponiéndose con un abultado 5-2, resultado que dejó un sabor amargo para el “Ciclón” pese a la destacada actuación individual del atacante con pasado por el Motagua de Honduras. La llegada de Auzmendi al club azulgrana no estuvo exenta de polémica. Su fichaje generó debate entre aficionados y analistas, debido a que muchos cuestionaron la decisión de apostar por un jugador que venía de destacar en el fútbol hondureño, pero sin experiencia previa en la primera división argentina. Aun así, el delantero comenzó a responder dentro del campo con goles.