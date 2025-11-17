Reinaldo Rueda señala clave para vencer a Costa Rica y la promesa del Fantasma Figueroa

San José, Costa Rica.

Tras la amarga derrota sufrida en Nicaragua, la Selección Nacional de Honduras busca darle vuelta a la página y este martes 18 de noviembre se juega ante Costa Rica la última esperanza de poder conseguir la ansiada clasificación al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México respectivamente. Previo al trascendental juego que se realizará contra los costarricenses, el estratega Reinaldo Rueda compareció la tarde de este lunes en conferencia de prensa y atendió ampliamente a los diversos medios de comunicación.

El estratega de la H mantiene la ilusión de que la H pueda volver a una Copa del Mundo, además se quejó de que sus jugadores han sido objeto de insultos por algunos compatriotas y por último reveló lo que Fantasma Figueroa, DT de Nicaragua, le dijo tras vencer a la Bicolor.

CONFERENCIA DE PRENSA DE REINALDO RUEDA

¿Qué nos puede detalles de las interiores de la derrota ante Nicaragua, la reacción? Hicimos la evaluación del juego, la retroalimentación de lo bien y para hacer mejor, hemos tenido dos unidades de entrenamiento y hacer la regeneración mental. Preparar lo teórico de este juego, preparar alternativas de los que no actuaron, pero todos con esa confrontación interna de lo que se evaluaron de los factores que no permitieron el resultado que queríamos. Tuvimos al frente un rival intenso, con juego perfecto. No nos encontramos y Honduras no estuvo en cancha en su porcentaje ideal. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. ¿Su decisión de cerrar la carrera como entrenador? Esa es una reflexión que lo manifesté en este evento, queremos un Mundial para cerrar esta carrera, debemos hacer un partido perfecto y todo va a pasar por ese resultado, que tengamos la aplicación táctica, dependemos de nosotros para aspirar esa meta. ¿La lección que dejó Nicaragua? Todos los grupos están casi en igualdad, todas las variables matemáticas y eso se definiría en la última jornada, los clasificados. La buscamos la oportunidad, estos puntos lo lograron ellos, ser líderes y no se pueden ganar los partidos antes de jugarlos, de celebrarlos. La lección que sufrieron fue dura, pero que eso nos sirva para lograr el resultado. No ganar en suelo tico por más de 20 años. Esta profesión exige el día a día, no se puede vivir del pasado, es la exigencia del jugador profesional, de ratificarlo. Es un gran desafío. Honduras no llegó a esta instancia, tampoco en Copa Oro, que me parece que llegamos por encima de Costa Rica. Estamos en una transición difícil, Honduras clasificó a dos mundiales consecutivos y se pensó que era como soplar una botella. No es suficiente con lo que se ha hecho, inversión, logísticas, clubes, Federación. Ganar mañana y estar en el Mundial será un golpe, demostrar que se ha mejorado en Federación y Liga, tenemos 5 canchas de gran nivel, hay inversión. No se por dónde va el proceso de Honduras. Se viene el cierre y esperamos redondear esa campaña.

¿Las bajas, ir buscando esos detalles? Nunca nos había pasado esto, tanto para el repechaje ante Costa Rica con 6 bajas, y ahora son 9, el capitán fuera, Edwin, Julián, Dixon, Antony Lozano, Rivas, David Ruiz... Es algo inédito, no sé qué ha pasado para tener esto y recién tuvimos otras bajas por sanciones y lesiones. El escaneo que hemos realizado buscamos a jóvenes del proceso panamericano de Chile, es el trabajo y apostamos por eso, no tenemos algo grandísimo de jugadores, pero todos están a disposición. ¿Tiene todo definido, duda, hay molestias musculares, de cambio? Las palabras sobran, quizá hoy digo una y mañana otra, no es fácil. La recuperación va en lo físico y psicológico, el factor de resiliencia debemos de hacer mañana, debe ser perfecto y redondo. Dudas, es un factor que está con nosotros, el trabajo ya se hizo en los morfociclos, dependemos de la memoria y lo que hayan asimilado. Lo de Nicaragua es inexplicable, ojalá que los muchachos amanezcan con el pie derecho, muchos se han comido 12 años de carrera, formación, detalles, algunos la esperaban y tenemos esa posibilidad de tener ese partido. Varios tienen dos clasificatorias, con todo lo deficiente que tuvimos ocasiones de gol.

