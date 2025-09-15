Real Madrid con dos sorpresas: convocatoria para su debut en Champions

Madrid, España.

La presencia de Jude Bellingham y Eduardo Camavinga son las grandes novedades en el Real Madrid para su estreno en la Champions League, ante el Olympique de Marsella en el estadio Santiago Bernabéu, en un partido en el que Xabi Alonso sufre las bajas por lesión de Antonio Rüdiger, Ferland Mendy y Endrick.

El inglés Bellingham, operado del hombro izquierdo a la conclusión del Mundial de Clubes, regresa antes de cumplirse dos meses desde la operación. El 18 de julio era intervenido en Londres para poner fin a las molestias con las que ha jugado más de un año y medio, desde que se lesionase en su primera temporada en el Real Madrid.

Mientras, el francés Camavinga sufrió un esguince en el tobillo derecho el 10 de agosto que frenó su regreso a los terrenos de juego. No disputa un partido desde el 23 de abril.