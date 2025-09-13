Xabi no se ocultó: su respuesta tras polémica expulsión al Real Madrid

San Sebastián, España.

El técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, ha reconocido estar "muy aliviado" y "orgulloso" tras la victoria del Real Madrid ante la Real Sociedad en Anoeta (1-2), en la cuarta jornada de LaLiga EA Sports.

"Me he aliviado con la victoria", ha confesado Xabi Alonso tras el pitido final del partido. Además, ha reconocido que está "muy orgulloso" con el trabajo realizado de su equipo tras la expulsión de Dean Huijsen en la primera media hora de encuentro.

Una expulsión, por cierto, polémica para el técnico ya que se ha mostrado descontento con la decisión arbitral: "Cuando hay errores manifiestos me gusta que entre el VAR. La expulsión ha condicionado mucho el partido, pero también hay que saber jugar con 10". En cambio, ha señalado que el penalti de Carvajal ha sido "clarísimo".