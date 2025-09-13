Indignación en Real Madrid, polémica, revelan error arbitral y show de Mbappé

  1. Inicio
Los reclamos del Real Madrid, indignación, revelan el error arbitral, polémica y los festejos de Mbappé y Arda.

1 de 23

El Real Madrid vivió una intensa jornada este sábado 13 de septiembre en su regreso a la acción en LaLiga EA Sports. Los de Xabi Alonso, con uno menos, derrotaron 1-2 en su visita ante la Real Sociedad. Te mostramos las mejores imágenes.

 Fotos EFE / Redes
2 de 23

Lindo homenaje. El exentrenador de la Real Sociedad John Benjamin Toshack recibió la Insignia de Oro y Brillantes de la Real Sociedad, acompañado de los entrenadores Xavi Alonso y Sergio Francisco, durante el homenaje previo al partido.
3 de 23

Este fue el 11 titular del Real Madrid para su juego contra la Real Sociedad tras el regreso por la Fecha FIFA.
4 de 23

Apenas en el minuto 3 llegó la primera jugada que indignó al Real Madrid. Gran jugada de Mbappé y Arda marcaba, pero no terminó sumando debido a un fuera de juego previo.
5 de 23

Fue una jugada milimétrica: el primer aviso del Real Madrid en el partido y el revuelo comenzaba,
6 de 23

Pero el francés tuvo su revancha y en una espectacular jugada individual, definió solo como él lo sabe hacer. Arrancó desde detrás de la mitad de la cancha, se metió entre dos rivales y puso el primero de la tarde.
7 de 23

Kylian Mbappé sigue enrachado y llegó a su cuarto gol en el arranque de LaLiga EA Sports. ¡Va en serio por Pichichi y Bota de Oro.
8 de 23

Y su nuevo festejo no podía faltar ante la Real Sociedad. El 0-1 llegó en el minuto 12 del partido.
9 de 23

Mbappé lideró una nueva vez más en el ataque del Real Madrid y su actuación no se quedó solamente con el gol, ya que fue clave para el equipo de Xabi Alonso.
10 de 23

Sin embargo, el Real Madrid se quedó con 10 jugadores luego de cumplirse la media hora del partido luego de que Dean Huijsen viera la tarjeta roja.
11 de 23

El colegiado Gil Manzano interpretó como clara acción de peligro la jugada de contragolpe de la Real Sociedad, cuando a los 31 minutos y 16 segundos Mikel Oyarzabal le ganó la espalda a Huijsen y fue derribado con un agarrón en carrera por su compañero de selección.
12 de 23

Desde que vio la tarjeta roja, tanto el joven central, diciendo con los dedos que había dos jugadores del Real Madrid cerrando, con Éder Militao a su izquierda, como el resto de titulares del conjunto madridista, protestaron la decisión a Gil Manzano.
13 de 23

Desde el banquillo lo hizo Xabi Alonso, reclamando que Huijsen no era último hombre por la presencia de Militao. Las reiteradas protestas del técnico provocaron que también fuese amonestado con una cartulina amarilla y Gil Manzano mantuvo su decisión con firmeza.
14 de 23

Los jugadores del Real Madrid protestaron por la expulsión del defensa Dean Huijsen, pero el juez no cambió su decisión.
15 de 23

Una jugada muy protestada por los de Xabi Alonso, que argumentaban que Militao estaba a la misma altura que el internacional español.
16 de 23

Desde Archivo VAR revelaron el error en la expulsión: "Huijsen, sin ser el último hombre, agarra y derriba a Oyarzabal. NO ES ROJA DIRECTA".

17 de 23

Los locales mejoraron, pero cuando el campo se estaba empezando a inclinar a favor del conjunto txuri-urdin, Güler anotó el 0-2 (minuto 44) tras una gran jugada individual de Mbappé.
18 de 23

El futbolista turco está teniendo un gran inicio de temporada y sigue destacando con goles y asistencias. Junto al francés lideran en el ataque.

19 de 23

Por sobre todas las cosas que pasaron, el Real Madrid se fue al descanso con 10 hombres, pero con la ventaja del 0-2 sobre la Real Sociedad.
20 de 23

Ya en el segundo tiempo, la insistencia de los locales vio sus frutos con un centro de Barrenetxea, que Carvajal rechazó con el brazo y el colegiado señaló la pena máxima.
21 de 23

Desde los 11 metros, Oyarzabal no perdonó para recortar diferencias en el marcador (minuto 55). La Real lo siguió intentando pero sin demasiada claridad.
22 de 23

Sin embargo, los locales no pudieron conseguir el empate. El Real Madrid sigue líder y con pleno de puntos en LaLiga tras las primeras cuatro fechas.

23 de 23

"Gracias equipo por ser tan buenos, os quiero", expresó Dean Huijsen tras la expulsión y triunfo del Real Madrid.

