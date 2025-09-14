Faitelson revienta al Canelo Álvarez y le hace curiosa petición

Las Vegas, Estados Unidos.

Terence Crawford (42-0, 31KOs) derrotó al Canelo Álvarez (63-3-2, 39KOs) por decisión unánime para mantener su invicto y convertirse en campeón indiscutido en tres divisiones, al arrebatarle los cetros de la AMB, FIB, CMB y OMB de las 168 libras al mexicano. Las tarjetas fueron 116-112, 115-113 y 115-113 a favor del peleador de Omaha, quien lució más rápido y conectó los golpes más sólidos y determinantes de la contienda. Bud controló el ritmo y se mostró indescifrable para el mexicano.

David Faitelson, uno de los periodistas deportivos más críticos del boxeo mexicano, volvió a encender el debate tras la derrota de Saúl “Canelo” Álvarez ante Crawford en Las Vegas. A través de su cuenta oficial en X (antes Twitter), Faitelson lanzó una serie de mensajes que cuestionan no solo el desempeño del tapatío en el ring, sino también la narrativa que ha rodeado su carrera en los últimos años. “El Canelo dice que toma riesgos... ¿Cuál riesgo? ¿Hacer subir a un boxeador dos divisiones? ¿Cobrar una bolsa de más de 100 millones de dólares?”, fue el mensaje lapidario de David. Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional.. En ese mismo mensaje, Faitelson calificó a Álvarez como “un boxeador limitado con una gran capacidad de mercadotecnia” y sentenció que “el mito se está acabando”.

Por otra parte, David le pidió al Canelo que ya no siga boxeando y como consecuencia señala que debe de renunciar: "Tiene que empezar a pensar seriamente en el retiro... Ya fue lo que le que le alcanzó para ser...No tiene más", mencionó. La afirmación se suma a una larga lista de críticas que Faitelson ha dirigido al púgil mexicano, especialmente en combates donde, según él, se han favorecido condiciones para mantener la imagen de invencibilidad del campeón.



La pelea, celebrada en el Allegiant Stadium ante más de 70 mil espectadores, terminó con una decisión unánime a favor del estadounidense, quien se coronó como campeón indiscutido del peso supermediano.

