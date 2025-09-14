  1. Inicio
Noche amarga para Canelo: los famosos que presenciaron su derrota

Actores, influencers, deportistas y leyendas vivieron en carne propia la caída de una figura que parecía intocable. Canelo no pudo contra Crawford.

  • 14 de septiembre de 2025 a las 09:57 -
  • Redacción/EFE
Terence Crawford no solo venció a Canelo Álvarez en el ring, también lo hizo frente a un estadio repleto de celebridades que no daban crédito a lo que veían.

 Fotos: EFE/ ESPN
El estadounidense Terence Crawford dio una clase maestra de buen boxeo para derrotar el pasado sábado por decisión unánime al mexicano Saúl 'Canelo' Alvarez' y despojarlo de los títulos mundiales de peso súper mediano.
Crawford, que aceptó el reto de subir dos divisiones, se impuso con tarjetas de 116-112, 115-113, 115-113.
Veloz como un felino, con movimientos laterales con los que escapó del ataque de su rival, el de Nebraska desconcertó al de Guadalajara, que por momentos hizo daño con su recto de derecha, pero recibió mucho castigo.
Después de casi dos minutos de baile, hubo algunos tímidos intercambios en el primer asalto, sin ventaja para ninguno.
Terence Crawford sumó su cuadragésima segunda victoria consecutiva, 31 de ellas por nocaut, y 'Canelo' sufrió su tercer revés, con 63 triunfos, 39 antes del límite, y dos empates.
"Una derrota no me define; he hecho mucho como profesional, tengo un gran legado. Mi respeto para Crawford", dijo Saúl Álvarez, que a los 35 años ha comenzado a dar muestras de que podría estar cerca de su final como púgil profesional.EFE
El famoso youtuber MrBeast no se perdió el combate estelar. Siempre curioso por los grandes eventos, fue visto disfrutando del espectáculo con amigos y grabando reacciones para sus millones de seguidores.
La actriz colombiana Sofía Vergara acaparó miradas con su elegante presencia en la primera fila.
El legendario Mike Tyson asistió como invitado especial.
Alana, conocida por su presencia en redes sociales, compartió fotos y videos en tiempo real desde el evento.
El actor británico Jason Statham, amante de las artes marciales y el cine de acción, disfrutó del combate como todo un conocedor.
El excampeón mundial Andy Ruiz fue uno de los primeros en llegar. Mostró su respaldo a su compatriota Canelo Álvarez y lamentó la derrota, aunque reconoció la gran estrategia de Crawford.
La actriz sudafricana Charlize Theron fue una de las sorpresas de la noche.
La estrella de reality y redes Karime asistió con un look atrevido y vibrante.
La estrella del baloncesto femenino Angel Reese también dijo presente.
La actriz mexicana Zuria Vega apoyó con fuerza a Canelo durante la pelea.
El comediante Tracy Morgan animó la noche con su humor característico.
El joven campeón Shakur Stevenson observó con atención cada detalle de la pelea.
