Canelo Álvarez: La increíble decisión que piensa tomar tras perder pelea

Sorpresa con el futuro del Canelo Álvarez tras su repentina y dolorosa derrota en la pelea que sostuvo la noche del sábado en la ciudad de Las Vegas, Estados Unidos.
El estadounidense Terence Crawford dio una clase maestra de buen boxeo para derrotar este sábado por decisión unánime al mexicano Saúl 'Canelo' Alvarez' y despojarlo de los títulos mundiales de peso súper mediano.
El combate, desarrollado en un marco de expectativa internacional, terminó favoreciendo por decisión unánime a Crawford: las tarjetas de los jueces marcaron la victoria del originario de Nebraska por 116-112, 115-113 y 115-113
Canelo Álvarez expresó su impotencia tras no poder descifrar el estilo de Terence Crawford, quien lo derrotó por decisión unánime frente a su público en Las Vegas y le arrebató su campeonato indiscutido de peso supermediano..
Tras concluir la histórica pelea que Netflix transmitió en vivo a todo el mundo y ser derrotado por Terence “Bud” Crawford, el mexicano Saúl “Canelo” Álvarez aseguró: "Yo sigo sintiéndome un campeón pase lo que pase".
"Hay que aceptar las derrotas, pero yo voy a seguir haciéndolo", dijo el tapatío en la sala de prensa del Allegiant Stadium cuando le preguntaron cómo se siente sin ser campeón mundial por primera vez en mucho tiempo.
Saúl “Canelo” Álvarez, de 35 años, dijo que “si volvía a pelear” con el estadounidense sería “grandioso”, pero en realidad no fue categórico sobre la posibilidad de pedirle la revancha a “Bud” Crawford para recuperar sus cetros.
"Lo único que tengo en mi cabeza es disfrutar a mi familia y a mi hija que acaba de nacer", afirmó el boxeador en la sala de prensa, quien estuvo acompañado en todo momento por su esposa, Fernanda Gómez.
"En tres o cuatro semanas hablaré con mi equipo y veré qué viene en el futuro. Seguramente vienen cosas buenas", añadió el boxeador mexicano.
Medios internacionales señalan que Canelo Álvarez ya estaría meditando su retiro como boxeador profesional.
“A los que dudan les digo, ahí están los números. No sé lo que me deparé el destino, no sé si ésta será la última pelea grande que tendré, pero lo que sí sé es que la voy a disfrutar como nunca en la vida“, advirtió Álvarez previo a su pelea que perdió.
El campeón mexicano ha expresado su intención de convertirse en promotor una vez que cuelgue los guantes.
Su proyecto busca diferenciarse de lo que ha criticado de la industria, especialmente de su complicada experiencia con Óscar De La Hoya. Álvarez quiere guiar a las nuevas generaciones de boxeadores no solo en el ámbito deportivo, sino también en el manejo de sus finanzas y negocios.
El boxeo se prepara para despedir a un guerrero dentro del cuadrilátero y dar la bienvenida a un visionario que pretende cambiar las reglas del juego desde fuera del ring.
Por otra parte, Terence Crawford dejó abierta la puerta para una revancha con el “Canelo”: Estoy abierto a lo que sea", dijo.