Ángel Di María se luce con impresionante gol olímpico en el Rosario Central vs Boca

Buenos Aires, Argentina.

El zurdo de 37 años de edad, convirtió de forma increíble un gol olímpico en el Gigante de Arroyito, donde Rosario Central se enfrenta al histórico Boca Juniors de la Superliga de Argentina.

Ángel Di María se gastó este domingo 14 de septiembre uno de los mejores de su exitosa carrera e inclusive de las mejores dianas en el mundo del fútbol durante el fin de semana.

El equipo de Rosario perdía 1 a 0 con Boca, que se adelantó con un gol del zaguero central Rodrigo Battaglia de cabeza a los 20 minutos del primer tiempo.

Tres minutos después, desde el sector derecho, Di María sacó un zurdazo cerrado, el arquero del conjunto visitante quedó a mitad de camino y la pelota ingresó sin que la tocara nadie en el camino. !

La locura se desató en los compañeros, cuerpo técnico y aficionados de Rosario Central tras el impresionante gol olímpico de su máxima figura.

Boletín deportes Las noticias deportivas más importantes a nivel nacional e internacional..

Cabe señalar que no es la primera vez que Di María convierte un gol olímpico. Ya lo había hecho el 13 de diciembre de 2023 jugando para el Benfica ante el Salzburgo de Austria, por la Champions League.