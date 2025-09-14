Jugador costarricense es descubierto siéndole infiel a su esposa

Un momento tenso e inesperado vivió Melanie Valverde al descubrir que su esposo le estaba siendo infiel. La escena fue captada por un video y rápidamente se volvió viral.
La hermosa Melanie Valverde fue víctima de una de las traiciones más dolorosas que puede sufrir una mujer en una relación: la infidelidad de su pareja.
Todo ocurrió frente a testigos y quedó registrado en video, mostrando el impactante momento en que Melanie enfrenta a su esposo tras sorprenderlo con otra mujer.
En las últimas horas el nombre del futbolista del Deportivo Saprissa, Marvin Loría, se volvió tendencia en redes sociales por ser infiel.
"Chismes Costa Rica", una cuenta que aparece en Tik Tok, publicó un video en donde aparece Melanie Valverde, esposa de Loría, encarando al futbolista mientras el jugador salía montado en su carro de un bar ubicado en Santa Ana.
La información de esta revista de farándula indica que Melanie Valverde descubrió a Marvin siéndole infiel.
En el video se observa a Malanie de pie frente al carro diciéndole: "¿Me va a pasar por encima?", mientras los que grababan se reían de una penosa situación ajena a ellos.
Ante la repercusión de los hechos la pareja del extremo morado se pronunció en sus redes sociales con el siguiente mensaje.
"Quiero aclarar algo importante: está circulando un video personal en el que se expone una situación dolorosa en mi vida privada".
"No sentía necesidad alguna de hablar al respecto porque la otra persona implicada en esta situación no ha dado la cara ni se ha presentado para aclarar lo sucedido".
"Jamás he ocultado la realidad ni he intentado tapar el sol con un dedo. Siempre he sabido con quién comparto mi vida. No se le pueden pedir peras a un manzano, pero la ilusión de verme realizada en familia me ganó... hasta el día de ayer (viernes)".
"Hoy elijo priorizar mi paz, mi integridad, mi dignidad y mi futuro. Solo pido respeto, comprensión y empatía en este proceso. Gracias de corazón a quienes me han escrito con cariño", agregó.
De momento Marvin Loría, quien tiene un hijo en común con Melanie, no se ha pronunciado sobre el tema. Ambos se casaron en el 2022.
Marvin se formó en Saprissa y posteriormente se fue a jugar a Estados Unidos. El pasado mes de enero regresó al conjunto morado y su ligamen es hasta junio del 2026.
La noticia de la infedilidad del costarricense está en todos los portales del fútbol de Costa Rica y es tendencia en redes sociales.
La identidad de la chica que acompañaba al jugador no se ha revelado.