Futbolistas son asesinados después de fichar por equipo: Sicarios llegaron disfrazados

Sujetos llegaron en una camioneta blanca hasta el hotel de concentración para cometer el ataque ocurrido en Ecuador.

Los jugadores ecuatorianos Maicol Valencia y Leandro Yépez fueron asesinados justamente horas después de que habían sido presentados como fichaje de equipo de la segunda división del fútbol de Ecuador.
Consternación en el mundo del fútbol tras el asesinato a dos futbolistas cuando horas antes habían presentados como fichajes. El hecho ocurrió en el hotel de concentración.
Uno de los jugadores asesinados es Maicol Valencia de Ecuador. Había sido presentado recientemente como refuerzo del Exapromo Costa
De hecho, el club anunció su llegada el mismo día en el que horas más tarde se dio su asesinato.

El ataque armado se dio en el hostal Costa Azul de Manta, donde concentraba el equipo de la segunda categoría del fútbol ecuatoriano. Los reportes policiales indicaron el triste saldo de cuatro personas fallecidas y dos heridas.

El plantel se preparaba para enfrentar este sábado al Deportivo Quito cuando sufrió la embestida estilo sicariato, ejecutado mientras varios jugadores descansaban en el recinto. Tras el ataque en el que abrieron fuego a quemarropa, los culpables abandonaron una camioneta que luego incendiaron a unas seis cuadras del lugar.
Los sicarios ingresaron a un hostal, ubicado entre las calles 410 y 396, buscaron en algunas habitaciones y dispararon contra las personas hospedadas.
Otra de las víctimas es el delantero Leandro Yépez, de 33 años de edad.
Conocido como "Mocachino", el jugador murió en el hospital dos días después de haber sido víctima de un ataque armado en Manta, Ecuador.

El delantero había resultado gravemente herido en el ataque armado ocurrido en Manta, hecho en el que también falleció el futbolista Maicol Valencia.
“Quiero comunicar a todos mis familiares y amigos que falleció mi hijo Leandro Yépez. Se hizo todo lo humanamente posible, pero se nos fue. Estamos destrozados”, expresó Jacinto Yépez, padre del jugador, confirmando una noticia que estremeció a Ecuador.

Leandro había llegado apenas un día antes a Exapromo Costa como refuerzo para enfrentar a Deportivo Quito. El destino, sin embargo, le negó la posibilidad de debutar con esa camiseta y sumar un nuevo capítulo en su carrera.

Forjado en el fútbol de ascenso de Ecuador, debutó profesionalmente en 2014 con Clan Juvenil. Desde allí emprendió una carrera constante, defendiendo camisetas de Anaconda FC, Técnico Universitario, Audaz Octubrino, Chacaritas FC, Cumbayá FC y Deportivo Quito.
Con garra y olfato goleador, acumuló 97 tantos en su trayectoria, destacándose como un delantero de lucha y sacrificio.
En medio del dolor de los fallecimientos de Maicol Valencia y Leandro Yépez, Exapromo Costa le rindió homenaje este sábado a sus jugadores.
