Real Madrid confirma terribles noticias: figuras son baja antes de Champions

El Real Madrid sufre dos inesperadas bajas en la previa de su juego en la Champions League por la jornada 5 ante el Olympiacos.

  • 25 de noviembre de 2025 a las 07:21 -
  • Agencia EFE
Real Madrid se juega la quinta fecha de la Champions League con la ausencia de dos de sus titulares.

 Foto Real Madrid
Madrid, España.

Dean Huijsen se suma a Thibaut Courtois y causa baja por una sobrecarga muscular para la visita del Real Madrid al Olympiacos en la quinta jornada de la Champions League, partido en el que Xabi Alonso no recupera a Antonio Rüdiger y dispone solamente de un central sano en la convocatoria, Raúl Asencio.

El técnico tolosarra pierde al belga Courtois por un proceso vírico y también a Huijsen, que regresó el domingo en Elche recién recuperado de un problema muscular y no pudo completar el entrenamiento del martes previo al viaje a Atenas.

Según informan a EFE fuentes del club, sufre una sobrecarga en el muslo izquierdo y es duda también para el encuentro liguero del próximo domingo ante el Girona.

La única buena noticia que recibe Xabi Alonso, que no recupera a Rüdiger pese a que va regresando progresivamente a la dinámica de grupo recuperado de su lesión muscular, ni a Franco Mastantuono, que ya trabaja con sus compañeros mejorado de su pubalgia, la representa el regreso de Aurélien Tchouaméni.

El centrocampista francés, con firmes opciones de volver a tener que jugar de central por las bajas de Huijsen, Éder Militao y Rüdiger, está totalmente recuperado de una lesión en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda.

BAJA DE COURTOIS

"Tras la exploración realizada hoy a nuestro jugador Thibaut Courtois por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un proceso vírico gastrointestinal. Causa baja para el desplazamiento a Atenas. Pendiente de evolución", informó el Real Madrid en un parte médico.

Courtois se desplazó a la Ciudad Real Madrid a primera hora de la mañana y fue revisado por los doctores del club sin poder participar con el resto de sus compañeros en el último entrenamiento antes de volar a Atenas, donde el miércoles el equipo de Xabi Alonso se mide a Olympiacos en la Champions League.

De esta manera, el Real Madrid viaja en cuadro en defensa a Grecia, sin Dani Carvajal, Huijsen, Éder Militao y Rüdiger, y con apenas cinco defensores, de los que tres -Álvaro Carreras, Fran García y Ferlan Mendy- son laterales izquierdos.

No cita a ningún defensa canterano Xabi Alonso y las dos novedades de la convocatoria son los porteros Fran González y Javi Navarro.

CONVOCADOS DEL REAL MADRID EN CHAMPIONS LEAGUE

PORTEROS: Lunin, Fran González y Javi Navarro.

DEFENSAS: Trent Alexander-Arnold, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Fran García y Ferlan Mendy.

CENTROCAMPISTAS: Tchouaméni, Camavinga, Fede Valverde, Dani Ceballos, Arda Güler y Bellingham.

DELANTEROS: Vinícius, Endrick, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo y Brahim.

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

