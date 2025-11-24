Barcelona confirma sensible baja previo a Champions y recupera a otro crack

Barcelona, España.

El Barcelona confirma noticias este lunes 24 de noviembre en la previa de su juego en la Champions League por la jornada 5 ante el Chelsea. El equipo de Hansi Flick recupera a un jugador, pero tiene la baja de otro crack.

El delantero Marcus Rashford, ausente en el último partido de los azulgranas por un proceso gripal, ha entrado en la convocatoria para jugar este martes contra el Chelsea, mientras que el centrocampista Pedro González 'Pedri' sigue de baja por lesión.

El futbolista canario sufrió una rotura del bíceps femoral distal de la pierna izquierda el pasado 26 de octubre contra el Real Madrid que le ha obligado a perderse los últimos cuatro partidos.