Guardiola pide perdón por lo que hizo: "Me siento avergonzado"

El entrenador pidió disculpas por lo sucedido en partido de la Premier League donde fue derrotado.

Guardiola pide perdón por lo que hizo: Me siento avergonzado

El entrenador del Manchester City pidió disculpas en la previa de la Champions League.

Londres, Inglaterra.

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, pidió disculpas por el incidente que tuvo con un operador de cámara en la derrota contra el Newcastle United, después de que este grabara su discusión con Bruno Guimaraes, y reconoció que se siente "avergonzado".

"Me siento avergonzado cuando lo veo. No me gusta y pido disculpas al operador de cámara. Con 1000 partidos como entrenador no soy una persona perfecta y cometo errores. Solo defiendo a mi equipo y a mi club", recordó el de Sampedor este lunes en la rueda de prensa previa al encuentro frente al Bayer Leverkusen de la Champions League.

En unas imágenes que se hicieron virales por redes sociales, el técnico español le quitó los auriculares al cámara, mientras este hacía su trabajo, para recriminarle algo al oído.

Este incidente ocurrió justo después del pitido final del partido en el que el Manchester City perdió 2-1 contra el Newcastle para quedarse a siete puntos del líder, el Arsenal, que ganó por 4-1 al Tottenham Hotspur.

Al acabar el encuentro, se produjo una pequeña trifulca entre los jugadores del City y Guardiola contra Joelinton, del Newcastle. Una vez se llevaron al brasileño, la discusión comenzó entre Guardiola y Guimaraes y tras esta, el entrenador se fue a por el operador de cámara antes de abandonar el campo por el túnel de vestuarios.

En el partido hubo varias decisiones polémicas que no parecieron gustar a Guardiola, como una posible falta a Gianluigi Donnarumma en el 2-1 y dos posibles penaltis a Phil Phoden y a Josko Gvardiol que ni el árbitro ni el VAR pitaron.

