Guardiola pide perdón por lo que hizo: "Me siento avergonzado"

Londres, Inglaterra.

Pep Guardiola, técnico del Manchester City, pidió disculpas por el incidente que tuvo con un operador de cámara en la derrota contra el Newcastle United, después de que este grabara su discusión con Bruno Guimaraes, y reconoció que se siente "avergonzado".

"Me siento avergonzado cuando lo veo. No me gusta y pido disculpas al operador de cámara. Con 1000 partidos como entrenador no soy una persona perfecta y cometo errores. Solo defiendo a mi equipo y a mi club", recordó el de Sampedor este lunes en la rueda de prensa previa al encuentro frente al Bayer Leverkusen de la Champions League.

En unas imágenes que se hicieron virales por redes sociales, el técnico español le quitó los auriculares al cámara, mientras este hacía su trabajo, para recriminarle algo al oído.