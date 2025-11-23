Mundial 2026: Las grandes figuras que se perderán la Copa del Mundo

El Mundial 2026 promete emociones y grandes estrellas, pero algunas de las figuras más brillantes del fútbol mundial no podrán estar presentes.
Benjamin Sesko (Eslovenia) - Lamentablemente, Benjamin Sesko no podrá disputar el Mundial 2026, ya que la selección de Eslovenia no logró clasificar al torneo. A pesar de su enorme talento y de brillar en el Manchester United, Sesko tendrá que esperar otra oportunidad para representar a su país en una Copa del Mundo.
Milan Škriniar (Eslovaquia) - El defensor, reconocido por su solidez y liderazgo, tendrá que esperar otra edición para intentar llevar a su selección a la máxima competencia.
Dušan Vlahović (Serbia) - El delantero Dušan Vlahović lamentablemente no verá acción en el Mundial 2026, pues Serbia no logró clasificar.
Jan Oblak (Eslovenia) - . Uno de los mejores porteros del mundo deberá conformarse con seguir destacando en su club y esperar otra oportunidad de vestir los colores de su país en un Mundial.
Victor Osimhen (Nigeria) - Victor Osimhen no estará en el Mundial 2026, pues Nigeria no logró clasificarse.
André Onana (Camerún) - André Onana no podrá participar en el Mundial 2026 debido a que Camerún no logró asegurar un lugar en el torneo.
Keylor Navas (Costa Rica) - Keylor Navas se perderá el Mundial 2026, ya que Costa Rica no logró clasificarse.
Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) - Khvicha Kvaratskhelia no estará en el Mundial 2026, ya que Georgia no consiguió clasificar. A pesar de su gran talento y proyección, el jugador tendrá que esperar una nueva oportunidad para representar a su selección en un torneo mundial.
Alex Iwobi (Nigeria) El atacante tendrá que posponer su sueño de disputar la Copa del Mundo y seguir destacando en su club hasta la próxima oportunidad.
Giorgi Mamardashvili (Georgia) - El arquero georgiano, una de las grandes promesas de su país, deberá esperar para mostrar su talento en la máxima competición internacional.
Dominik Szoboszlai (Hungría) - Dominik Szoboszlai se perderá el Mundial 2026, pues Hungría no logró su boleto al torneo.
Pierre-Emerick Aubameyang (Gabón ) - Pierre-Emerick Aubameyang no estará en el Mundial 2026, ya que Gabón no logró clasificarse.
Ademola Lookman (Nigeria) - Ademola Lookman se perderá el Mundial 2026, pues Nigeria no consiguió asegurar su participación.