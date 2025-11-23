  1. Inicio
Mundial 2026: Las grandes figuras que se perderán la Copa del Mundo

Mientras el mundo se prepara para el Mundial 2026, varias estrellas del fútbol tendrán que ver la Copa del Mundo desde la distancia.

1 de 14

El Mundial 2026 promete emociones y grandes estrellas, pero algunas de las figuras más brillantes del fútbol mundial no podrán estar presentes.
2 de 14

Benjamin Sesko (Eslovenia) - Lamentablemente, Benjamin Sesko no podrá disputar el Mundial 2026, ya que la selección de Eslovenia no logró clasificar al torneo. A pesar de su enorme talento y de brillar en el Manchester United, Sesko tendrá que esperar otra oportunidad para representar a su país en una Copa del Mundo.
3 de 14

Milan Škriniar (Eslovaquia) - El defensor, reconocido por su solidez y liderazgo, tendrá que esperar otra edición para intentar llevar a su selección a la máxima competencia.
4 de 14

Dušan Vlahović (Serbia) - El delantero Dušan Vlahović lamentablemente no verá acción en el Mundial 2026, pues Serbia no logró clasificar.

5 de 14

Jan Oblak (Eslovenia) - . Uno de los mejores porteros del mundo deberá conformarse con seguir destacando en su club y esperar otra oportunidad de vestir los colores de su país en un Mundial.
6 de 14

Victor Osimhen (Nigeria) - Victor Osimhen no estará en el Mundial 2026, pues Nigeria no logró clasificarse.
7 de 14

André Onana (Camerún) - André Onana no podrá participar en el Mundial 2026 debido a que Camerún no logró asegurar un lugar en el torneo.
8 de 14

Keylor Navas (Costa Rica) - Keylor Navas se perderá el Mundial 2026, ya que Costa Rica no logró clasificarse.

9 de 14

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia) - Khvicha Kvaratskhelia no estará en el Mundial 2026, ya que Georgia no consiguió clasificar. A pesar de su gran talento y proyección, el jugador tendrá que esperar una nueva oportunidad para representar a su selección en un torneo mundial.
10 de 14

Alex Iwobi (Nigeria) El atacante tendrá que posponer su sueño de disputar la Copa del Mundo y seguir destacando en su club hasta la próxima oportunidad.
11 de 14

Giorgi Mamardashvili (Georgia) - El arquero georgiano, una de las grandes promesas de su país, deberá esperar para mostrar su talento en la máxima competición internacional.
12 de 14

Dominik Szoboszlai (Hungría) - Dominik Szoboszlai se perderá el Mundial 2026, pues Hungría no logró su boleto al torneo.

13 de 14

Pierre-Emerick Aubameyang (Gabón ) - Pierre-Emerick Aubameyang no estará en el Mundial 2026, ya que Gabón no logró clasificarse.
14 de 14

Ademola Lookman (Nigeria) - Ademola Lookman se perderá el Mundial 2026, pues Nigeria no consiguió asegurar su participación.
