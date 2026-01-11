Futbolista del Real Madrid minimiza al Barcelona: "Nosotros merecimos ganar"

Arabia Saudita.

"La segunda parte hemos hecho un buen partido y perder una final contra tu gran rival nunca es agradable. Estamos tristes hoy y mañana habrá que volver a trabajar para la Copa el miércoles y a seguir. Creo que merecimos ganar en la segunda parte pero los detalles han estado en nuestra contra hoy", lamentó Courtois .

Thibaut Courtois, portero belga del Real Madrid, aseguró que su equipo mereció ganar la final de la Supercopa de España ante el Barcelona, destacando que fueron mejores en la segunda parte, "pero los detalles" jugaron en su contra.

"Es un periodo el de los últimos meses en los que las cosas no salen como deben pero hemos demostrado que estamos vivos y podíamos haber ganado el partido perfectamente", opinó en Movistar+ Courtois, que reconoció que la primera parte el Real Madrid se metió demasiado en su terreno para que el Barcelona no exhibiese su juego, pero se quedó con la imagen ofrecida en la segunda.

"La primera parte hemos estado demasiado encerrados, no hemos jugado como podíamos y lo hemos demostrado en la segunda. Hacía mucho calor, ellos han bajado físicamente, y hemos tenido ocasiones pero no ha querido entrar. Su primer gol parte de un error y se mete por debajo de las piernas de Aurelién, el tercero toca en Raúl y va dentro, son detalles que deciden el partido. Hemos tenido muchas ocasiones y no es justo", manifestó.

El portero belga celebró el partido que realizó el brasileño Vinícius Junior, que cerró su sequía goleadora y protagonizó las mejores acciones ofensivas del Real Madrid.

"Confiamos plenamente en él, es un gran jugador y lo ha vuelto a demostrar. Es un chico con mucho talento, ha metido un golazo y ha sido una pesadilla para ellos. Quizás no lo hemos aprovechado tanto como podíamos pero ha hecho un gran partido", sentenció.