Los millones que se llevó el Barcelona tras ganar la Supercopa al Real Madrid

El Barcelona y el Real Madrid disputaron este domingo 11 de enero la final de la Supercopa de España, teniendo al equipo de Hansi Flick como campeón en esta edición.
Los azulgranas fueron contundentes y con doblete de Raphinha y un tanto de Lewandowski, se impusieron al Real Madrid para quedarse con el primer título de la temporada.
Fue un espectáculo digno de un clásico que definió al nuevo mandamás español. Barcelona hizo lo suyo y mantuvo la corona al ser bicampeón de la Supercopa de España.
El Barcelona no solo ganó su primer título de la temporada de la mano de Hansi Flick, sino que también se embolsó varios millones de euros tras culminar con la competición en Arabia Saudita.
Y es que, la entidad se lleva varios millones de euros a casa, una cantidad que aumentó con respecto a la edición del 2025, que también se disputó en Arabia Saudita.
Para esta edición, la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) decidió aumentar los premios a los cuatro equipos, con el fin de darle mayor relevancia al torneo y motivar a los participantes.
Según informa MARCA, en 2025 se repartieron alrededor de 19 millones de euros y para este año, la cantidad fue mayor.
Sin embargo, el reparto lo dividen en función a los títulos conquistados, audiencias y su monto. Pero, ¿cuánto se lleva el campeón?
Inicialmente, el Barcelona y Real Madrid tienen fijos 6 millones de euros solo por participar, de los cuales el campeón suma 2 millones más a su cuenta y el subcampeón alrededor de 1,5 millones.
Por ende, el Barcelona al coronarse se lleva un premio de 8 millones de euros.
Por su parte, el Real Madrid como subcampeón recibirá alrededor de 7,5 millones de euros.
En cuanto al Atlético de Madrid y el Athletic Club, equipos que fueron eliminados en las semifinales, recibirán una menor cantidad. Por el lado de los colchoneros, tuvieron 2 millones fijos y se le sumará casi 1 millón como premio de consolación al caer en esa fase.
Asimismo, el Athletic Club recibirá 1,8 millones más los 900 mil euros de consolación al ser eliminado en las semifinales de la Supercopa de España.
Este dinero proviene de los 51 millones de euros que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) recibe por llevar el torneo a Arabia Saudita.
En cuanto a la diferencia, la organización la invertirá en las diferentes categorías de fútbol en el país (Primera, Segunda y Tercera Federación).