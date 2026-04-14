Real Madrid: Arbeloa amenaza al Bayern Múnich y revela reemplazo de francés

Múnich, Alemania.

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, afirmó este martes que ganar en el Allianz Arena al Bayern Múnich "no es un milagro" y que su equipo volverá con su escudo "o sobre él". En la víspera del choque frente al conjunto bávaro, al que el Real Madrid tiene que remontar un 1-2 de la ida si quiere estar en las semifinales de la Liga de Campeones, Arbeloa declaró que sus jugadores pelearán por una victoria y dejó claro que ganar en Alemania no es algo extraño para su equipo. "No veo que tengamos que hacer ningún milagro. Si el otro día hubiésemos ganado, no habría sido una locura. Su portero (Manuel Neuer) fue el MVP y eso da una idea de lo que hicimos. Tenemos que hacer un gran partido a todos los niveles, pero nadie piensa que ganar en Alemania es un milagro para el Madrid", afirmó.

"Somos el Real Madrid y si hay algún equipo que puede pensar en remontar y ganar, somos nosotros. Somos un equipo que no se rinde nunca, el equipo de las 15 Copas de Europa. Tenemos algunos jugadores que en la ida no estuvieron al cien por cien y ahora lo van a estar. Nadie sabe con certeza lo que pasará en 24 horas, pero somos el Real Madrid y volveremos con nuestro escudo o sobre él", agregó. Para Arbeloa, el Real Madrid tendrá que jugar un partido a un gran nivel "emocional, mental, táctico, técnico y físico" sin que haya fallos en algunos de esos aspectos porque, en ese caso, será difícil lograr la remontada. "No nos vale estar al 99 por ciento. Tenemos que dar el máximo. Somos un gran equipo con grandísimos jugadores. Hay que mostrar gran personalidad. Estamos ante un grandísimo equipo que nos ganó la semana pasada y que está ante su gente con la confianza de que van a superarnos", añadió.