Real España anuncia fichaje de talentoso futbolista: Así es su trayectoria

San Pedro Sula, Honduras.

Luego de haber quedado sin opciones de pelear por el título consumando ocho fracasos sin levantar ese ansiado campeonato, la realeza ya comenzó a laborar y la tarde de este martes 29 de diciembre hizo oficial su primer fichaje para la próxima campaña.

En Real España no se pierde tiempo y ya comienzan a confeccionar su plantilla de cara a la próxima temporada tras haber fracasado en el presente Torneo Apertura 2025-2026 de la Liga Nacional de Honduras .

Tal y como lo adelantó Diario LA PRENSA, la máquina anunció la llegada del futbolista Gonzalo Ritacco, un mediocampista argentino de 32 años de edad, quien se une al equipo catedrático con el compromiso de defender este escudo con la máxima dedicación y profesionalismo.

"¡Bienvenido al Real Club Deportivo España, Gonzalo Ritacco! Argentino, medio campista, 32 años y zurdo, se suma para defender este escudo con compromiso y profesionalismo. ¡Vamos Real!", compartió Real España a través de sus redes sociales.

Ritacco, quien se destaca por su habilidad para distribuir el balón y su capacidad de visión de juego, llega para aportar su estilo de juego versátil en el mediocampo. Su zurda prodigiosa y su gran capacidad de recuperación serán claves para el Real España, buscando siempre el control del juego y la transición rápida hacia el ataque.

Cabe señalar que otro de los refuerzos que estará llegando al conjunto sampedrano es el defensor uruguayo Juan Manuel Capeluto, quien se unirá procedente del Correcaminos de la segunda división de México.

El defensor charrúa no es un desconocido en el balompié hondureño, ya que regresa al país tras haber militado en el Juticalpa FC. Con el conjunto olanchano, Capeluto fue parte importante del plantel que logró el ascenso a la Primera División, dejando una grata impresión por su solidez defensiva.