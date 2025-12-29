Mateo Yibrín arremete contra Jeaustin Campos: "Es miedoso y le falta humildad"

San Pedro Sula, Honduras.

El Real España fracasó una vez más al quedar eliminado en la instancia del repechaje del Torneo Apertura 2025-2026 en una temporada marcada por mucha irregularidad. Como consecuencia, la máquina ya acumula ocho años sin poder conquistar un título de Liga Nacional de Honduras, por lo que la molestia es evidente en los fieles seguidores del querido equipo sampedrano.

Una de las voces autorizadas a la hora de hablar sobre temas del Real España es Mateo Yibrín, presidente vitalicio del conjunto catedrático y recordado ya que bajo su mandato la institución ganó un par de campeonatos. En charla con el programa La Hora Cero, Yibrín abordó la crisis del club aurinegro y dejó duros comentarios sobre la gestión del tico Jeaustin Campos, quien no ha podido salir campeón con la realeza en el balompié hondureño. "Elías Burbara está cegado con Campos, es un entrenador que juega feo. Tiene ínfulas de grandeza. Le falta humildad. Debe aceptar los errores que comete", fueron algunas de las duras declaraciones de Mateo.

Entrevista con Mateo Yibrín

¿Cuál es su impresión de la eliminación de Real España, jugando en casa contra un equipo como Motagua que no se jugaba nada? Yo le comentaba a algunos amigos que en la historia del Real España ningún entrenador duró tres torneos sin ganar nada, ¿verdad?, así que eso es lo que pensamos y ojalá que las cosas cambien para bien de la institución. Mateo, partiendo de su experiencia, ¿cuáles cree que deben ser los pasos a seguir? Bueno, si el presidente -Elías Burbara- está cerrado en que quiere seguir con ese técnico, pues tiene que hablar con él, o sea, tiene que cambiar el técnico, porque juega feo. Es un técnico defensivo y miedoso. Si no es a balón parado, le cuesta hacer goles. El equipo no remata a marco, le cuesta mucho llegar y rematar a portería. Entonces tiene que cambiar mucho el entrenador, en su forma de ver el juego, de ver el fútbol. Y bueno, si van a seguir con él, también hay que reforzar el equipo con buenos jugadores. Para mí también es responsabilidad del técnico los malos refuerzos que ha traído. Este técnico trajo a Moreno, trajo al brasileño Moura, trajo a Palacios; o sea, trajo un sinnúmero de jugadores que no han dado resultados. Así que es responsabilidad de él también. Eso es lo que le puedo decir. Si estuviera en sus manos, Mateo, ¿no seguiría usted con Jeaustin Campos? Pues mire, yo no he hablado con él, pero hablaría claro. Y si no me convence de que vamos a ser un equipo que guste a la afición, que juegue buen fútbol, que tenga una vocación ofensiva, no seguiría con él, definitivamente.

¿Usted habla con Elías Burbara seguido sobre el equipo, sobre lo que usted piensa, porque también vimos que en el torneo centroamericano, la definición con Xelajú fue similar a lo que ocurrió el pasado martes aquí en el Morazán? Es correcto. Contra Xelajú, él tomó la decisión al minuto 60 o 65 de decidir que el Real España era un equipo chico y que tenía que defenderse patas arriba los últimos veintitantos minutos para pasar. Un equipo de sexto o séptimo lugar en Guatemala nos pasó factura. Y lo mismo decidió contra Motagua aquí: hizo los cambios al minuto 65, echó el equipo atrás y Motagua nos ganó porque anotó dos goles lícitos. Entonces esas son cosas que para mí son inaceptables. Además, la historia me dice que lo que hemos traído de Costa Rica no da resultado aquí. ¿Se recuerda cuando yo era presidente del España y trajimos a Claudio Ciccia? Era goleador en Costa Rica y aquí no pudo hacer un gol. Después con Medford trajimos al Mambo Núñez, también goleador en Costa Rica, y tampoco funcionó. Entonces me parece que a Campos también le está quedando grande el fútbol de Honduras, a pesar de que ha sido ganador en Costa Rica. Esa tendencia ya no me da esperanzas.



¿Usted ha platicado con Jeaustin Campos? Una vez nos tomamos un café, hace como seis meses, pero no he vuelto a platicar con él. Es un técnico que cree que lo que le funcionó en Costa Rica le va a funcionar acá, y no es así. ¿Siente que Jeaustin se molesta cuando los directivos hablan de que el equipo no va bien, incluso en conferencias de prensa se ha referido a eso, ¿qué piensa? Sí, tiene ínfulas de grandeza. Le falta humildad. Debe aceptar los errores que comete. Y cuando yo hablo, no lo hago solo como dirigente y aficionado, también como patrocinador. Cada vez me estoy disgustando más con el club por las actitudes de este entrenador. Elias es una persona sin malicia. Siento que no filtra bien lo que ve en la cancha o lo que escucha del entrenador. En este fútbol hay que tener malicia para tomar decisiones adecuadas. Elias está muy cegado con este entrenador. Ya lleva tres torneos y no ha producido absolutamente nada. El presidente Burbara anunció que renovó a Campos por tres torneos más, hasta junio de 2027, ¿qué le parece? No estaba enterado de eso, pero me parece una decisión muy arriesgada. Yo estaría convencido de que él siguiera si viéramos un mejor fútbol, pero la verdad no dan ganas ni de ver al España. Es un fútbol calculador que no atrae a la afición. Un partido a muerte contra Motagua y no llegó nadie al estadio. Uno como directivo debe ver si está atrayendo gente al estadio. Aunque no gane títulos, si juega bien y ataca, la gente llega. Pero este señor no gana, no gusta y no atrae. La afición es el cliente y hay que darle gusto.