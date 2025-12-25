  1. Inicio
  2. · Deportes

Primicia: un argentino, el virtual primer fichaje de Real España para el 2026

Los aurinegros están muy cerca de cerrar su primer fichaje de cara al Clausura 2026 y la Champions de Concacaf 2026.

  • Actualizado: 25 de diciembre de 2025 a las 17:19 -
  • Mario Jafeth Moreno
Primicia: un argentino, el virtual primer fichaje de Real España para el 2026

Gonzalo Ritacco tiene 32 años de edad y su último club fue el Deportivo Pasto de Colombia.
San Pedro Sula, Honduras.

El Real España está muy cerca de concretar su primer movimiento en el mercado de fichajes con la llegada del mediocampista argentino Gonzalo Ritacco, quien se perfila como el primer refuerzo aurinegro de cara al torneo Clausura y la Champions de Concacaf 2026.

LA PRENSA conoció que la incorporación del volante creativo responde a un pedido expreso del director técnico Jeaustin Campos, quien solicitó a la dirigencia una mayor inversión en refuerzos de jerarquía tras los recientes fracasos deportivos, con el objetivo de armar un plantel más competitivo.

Así disfrutaron Navidad: Palma y Arriaga sorprenden; Auzmendi junto a Cecilia

Gonzalo Ritacco tiene 32 años de edad, nació en Pilar, Argentina, y su último club fue el Deportivo Pasto de Colombia. A lo largo de su carrera, el mediocampista ha militado en clubes como Cienciano, Deportivo Táchira, Delfín, Rodos, Manta, Defensores Unidos, Dushanbe y Quizilqum, acumulando una amplia experiencia internacional en distintas ligas.

Ritacco cuenta con cinco títulos profesionales repartidos entre la Primera C de Argentina, la Serie B de Ecuador, la Liga de Tayikistán y la primera división de Venezuela, y debutó como profesional en 2011 con Defensores de Belgrano, antecedentes que Real España espera capitalizar en un semestre clave.

Asimismo, Gonzalo Ritacco 47 goles en 282 partidos a nivel profesional. El mediocentro es uno de los siete fichajes que Jeaustin Campos tiene pensado concretar para el torneo Clausura y la Champions de Concacaf 2026.

¿Y Jeaustin? Los que se irían tras eliminación y los señalados en Real España

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Mario Jafeth Moreno
Mario Jafeth Moreno
mario.moreno@diez.hn

Licenciado en periodismo, egresado de la UNAH VS y con experiencia en el periodismo deportivos desde 2021.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias