PSG se corona campeón de la Ligue 1 tras imponerse en Lens con autoridad

Francia.

Ahí llegará como vigente campeón de Europa y con la liga nacional también resulta a su favor, igual que las Supercopas de Francia y de Europa en este curso, con la autoridad que aporta su efectividad imparable en ataque. La enésima demostración fue este miércoles, cuando recuperó el partido de la vigésima novena cita que tenía pendiente, cuando sumó su vigésimo cuarta victoria y sentenció la liga.

La quinta liga seguida del PSG , la tercera de Luis Enrique, quizás la más competida, acechado toda la temporada e incluso superado en la cima por momentos por la revolución que ha supuesto el Lens, al que no le ha dado finalmente para rebatir a un súper equipo como el conjunto parisino, ganador de tres de los cuatro títulos por los que ha jugado hasta ahora en este curso, a la espera de la final de la Liga de Campeones con el Arsenal del 30 de mayo.

El Paris Saint-Germain no necesitó un partido brillante ni un caudal ofensivo apabullante para proclamarse este miércoles campeón de la liga francesa con una victoria definitiva en Lens, entre las paradas magníficas e indispensables de Matvei Safonov y la pegada de Kvicha Kvaratskhelia a la media hora e Ibrahim Mbaye en los instantes finales.

El PSG combinó en Lens los factores más trascendentes del fútbol en la zona más decisiva. Son las áreas. El encuentro de su portero, Safonov, fue formidable. Hasta cuatro paradas salvadoras protagonizó en el primer tiempo, dos de ellas con 0-0, una con la indispensable ayuda de Zabarnyi , que se interpuso en el cabezazo de Thomasson para entonces negar el 1-0 al animoso Lens. Y añadió otras cuatro en el segundo tiempo.

El PSG es diferente. No perdona cuando alguien comete un error. En este caso, a la media hora, fue Sarr quien perdió el balón ante el Dembélé. El siguiente toque del Balón de Oro fue el pase decisivo para el gol de Kvaratskhelia. Dos toques más del internacional georgiano, el control con el muslo y el derechazo cruzado, ejecutaron el 0-1 al borde de la media hora del campeón.

Era mejor el Lens, pero nada es una garantía frente al Paris Saint-Germain , que incluso no fue más allá con el 0-2 antes del descanso por la fantástica parada de Risser, que tocó lo justo el remate de Dembélé.

Después, Safonov volvió a lucirse en el otro área. El mejor de todos. Imbatible.

La mano derecha, erguido, con la que evitó de nuevo el 1-1 en el inicio del segundo tiempo engrandeció aún más la actuación del guardameta, la figura indudable. Hubo más del portero, como el rechace con el cuerpo posterior a otro remate de Sima, cuando la ofensiva del Lens crecía ya de forma amenazante, al filo del empate, estrellado una y otra vez con los reflejos de Safonov.

Otro factor clave del sufrido campeón, con ocho paradas cruciales y encomendado incluso al poste después para sostener su triunfo entre la voracidad rival, aplacada de forma definitiva con el 0-2 a la escuadra de Mbaye ya en los instantes finales. Pura pegada del PSG, otra vez campeón.