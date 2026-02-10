Presidente del Marathón carga contra Benigno Pineda tras sus declaraciones

La polémica arbitral que dejó el clásico sampedrano entre Marathón y Real España sigue generando reacciones, y uno de los que lanzó un fuerte dardo fue el presidente del conjunto verdolaga, Daniel Otero. El dirigente publicó un mensaje en sus redes sociales en el que cuestionó con dureza al arbitraje hondureño y dejó ver su molestia por decisiones recientes.
A través de su cuenta oficial, Otero escribió: “Habló el árbitro más ‘honesto’ de la historia del fútbol hondureño. Todos estos viven del fútbol, a ellos no les cuesta nada. ¡Pronto se van!”. El mensaje estuvo acompañado de una posdata en la que recordó una jugada muy discutida en el pasado: “Gracias de nuevo”, te manda a decir Milton Palacios, en alusión a la recordada mano del exdefensa en un partido ante Olimpia.
El dirigente del Marathón acompañó su publicación con imágenes de aquella acción y con declaraciones de un árbitro, lo que encendió aún más el debate en redes sociales entre aficionados y analistas, especialmente en un momento en el que el arbitraje hondureño está en el centro de la discusión tras varios fallos señalados por distintos clubes.
Las declaraciones de Otero se suman a las críticas y posturas que han surgido en los últimos días alrededor del tema arbitral, mientras la Liga Nacional trabaja en la implementación del sistema de videoarbitraje (FBS), con la expectativa de que esta herramienta ayude a reducir las polémicas y mejorar la toma de decisiones en los partidos del fútbol hondureño.
Por otra parte, Daniel Otero pidió las salidas de los directivos Jorge Salomón y José Ernesto Mejía. Asimismo, avisó que los títulos del Marathón llegarán cuando el VAR se instale en el fútbol hondureño, tras declaraciones en el programa Minuto 90 de Radio Cadena Voces.
"Tenemos que poner el dedo sobre la llaga, tenemos que ponerla sobre la pudrición. Lo que pasó en el minuto 89, es solo una muestra más de todo lo que ha venido construyendo el fútbol hondureño. Las autoridades quieren seguir manoseando el fútbol hondureño".
"Mantenemos al mismo presidente y secretario de la federación. No tienen credibilidad, no tiene buena imagen, no tenemos nada bueno en el fútbol. Nosotros, previo a lanzar el movimiento que se está gestando en la costa norte, hemos iniciado un estudio de opinión pública, el cual el hondureño está en el 93 por en desacuerdo. ¿Por qué no cederle a las nuevas generaciones? Esto solo me hace pensar mal".
"Una vez viene el VAR vienen los campeonatos para Marathón".