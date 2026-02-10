Presidente del Marathón carga contra Benigno Pineda tras sus declaraciones

San Pedro Sula, Honduras.

La polémica arbitral que dejó el clásico sampedrano entre Marathón y Real España sigue generando reacciones, y uno de los que lanzó un fuerte dardo fue el presidente del conjunto verdolaga, Daniel Otero. El dirigente publicó un mensaje en sus redes sociales en el que cuestionó con dureza al arbitraje hondureño y dejó ver su molestia por decisiones recientes.

A través de su cuenta oficial, Otero escribió: “Habló el árbitro más ‘honesto’ de la historia del fútbol hondureño. Todos estos viven del fútbol, a ellos no les cuesta nada. ¡Pronto se van!”. El mensaje estuvo acompañado de una posdata en la que recordó una jugada muy discutida en el pasado: “Gracias de nuevo”, te manda a decir Milton Palacios, en alusión a la recordada mano del exdefensa en un partido ante Olimpia.

El dirigente del Marathón acompañó su publicación con imágenes de aquella acción y con declaraciones de un árbitro, lo que encendió aún más el debate en redes sociales entre aficionados y analistas, especialmente en un momento en el que el arbitraje hondureño está en el centro de la discusión tras varios fallos señalados por distintos clubes.