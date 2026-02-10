Benigno Pineda admite error arbitral en el clásico sampedrano y opina del VAR

Tegucigalpa, Honduras.

A su vez, el exárbitro respondió a las críticas que realizadas por el técnico del Marathón, Pablo Lavallén , y las del presidente del club verdolaga Daniel Otero, señalando que estos comentarios no le aportan nada positivo al fútbol hondureño.

Pineda reconoció el fallo de la asistente Lourdes Noriega en el gol anulado a Carlos "Chuy" Pérez , pero a la vez mencionó que el árbitro central, Jefferson Escobar actuó correctamente al sancionar penal en la acción en la que César Samudio derribó a Nixon Cruz dentro del área y que posteriormente derivó en el gol con el que Eddie Hernández le dio la victoria a la Máquina.

En medio de la controversia que dejó la actuación de la cuarteta arbitral en el clásico sampedrano entre Marathón y Real España , el presidente de la Comisión de Arbitraje, Benigno Pineda, ofreció una conferencia de prensa en donde explicó las acciones puntuales que se dieron en este compromiso.

Por otra parte, Pineda habló sobre la instalación en el VAR y mencionó que a pesar de que la Liga Nacional contará con la tecnología arbitral próximamente, esta herramienta no será la solución para los problemas en el arbitraje, agregando que es necesario realizar una capacitación adecuada para el equipo arbitral.

Penal no pitado al Real España en el minuto 79

En el partido Marathón-Real España, al minuto 79 tenemos una situación en el área de disputa de balón, el árbitro está ahí concentrado, cerca, observando y se da esta situación. ¿Quién juega el balón?, ¿quién genera el contacto? Son puntos importantes que el árbitro debe de generar y tener esa capacidad de determinarlas en el momento del partido. Consideramos que quien juega el balón es el atacante y lo juega de manera correcta. El defensor realiza una acción y lanza una patada y no logra jugar el balón. En todo caso, si lo jugara sería un desliz, un toque, pero hace un contacto en la pierna derecha del atacante del España.

Esta acción debió haber sido valorada por el árbitro como un tiro de penal a favor del club Real España y esto pasó desapercibido. El árbitro interpretó que el atacante del Real España está levantando su pie, pero no es así, las toman donde muestran que el pie, el taco del atacante hace un contacto con el balón.

Error de la asistente en el gol anulado a "Chuy" Pérez

Luego tenemos una acción, una situación donde la árbitra asistente, aquí podemos ver que no observa que el jugador sale de una manera correcta. No es evidente, pero el video sí nos muestra que sale al momento del pase, del toque de una posición correcta. Lastimosamente podemos observar que tenemos a la asistente mal posicionada y esto la lleva a tener una duda en la acción y y sancionar la acción como fuera de juego. Estamos claros que no existe fuera de juego, estamos claros que hay un error de la árbitra asistente, a quien motivamos a seguir trabajando porque es una de las candidatas que tenemos para la próxima Copa Mundial Femenina de Brasil el próximo año y no nos queda más que que apoyarla. Con esta acción pues sí se se evita una situación de una oportunidad manifiesta de gol del Club Deportivo Marathón, a quién se perjudicó de esta manera.

Respaldo a la decisión de Jefferson Escobar en el penal a Nixon Cruz

Miramos la acción y en primer instante todos observamos falta. Todos observamos que el portero se lanza, no contiene su cuerpo, no lo puede detener y al final genera un contacto con el atacante. Eso observó el árbitro, eso sancionó el árbitro, eso observó todo el mundo, una falta. Cuando nosotros venimos y buscamos detalles, aquí el portero se está se está lanzando a los pies. Al final nosotros como Comisión, como departamento, por la dificultad que representa la acción, consideramos que la acción que tomó el árbitro en el campo es correcta.

La única manera de que una acción de estas se podría cambiar es que tengamos bombar en el en el en el partido. Una acción muy difícil, muy complicada donde si aplicamos el criterio de quién juega el balón lo hace el atacante y quién genera el contacto lo genera el portero. Por eso esta comisión y este departamento consideran que la acción del árbitro tomada en el partido es correcta.

Elección de cuartetas arbitrales para los partidos de Liga Nacional y castigos a árbitros

En estos momentos, hace tres años, nosotros teníamos participación en la escogencia de árbitros para dirigir. Como departamento, la FIFA en su reglamento exige que el departamento de arbitraje se involucre en estas situaciones, pero últimamente solo es la comisión de arbitraje. Los árbitros que estaban en este partido tienen la capacidad para dirigir estos tipos de partidos. Jefferson es un buen árbitro, Leonidas Hernández un buen asistente e igual Lourdes Noriega venía ejerciendo un muy buen trabajo. Entonces eh creo que ellos tenían la capacidad, yo se lo voy a decir claramente. Revisé todo el partido de Jefferson y solo falló en una situación, en no sancionar un tiro penal a favor del Real España. De ahí hizo un muy buen trabajo. Lourdes Noriega falló en esa situación que ya explicamos y sabemos que en estos partidos, principalmente en clásicos, si hay un error, va a ser algo que va a explotar. Va a ser una bomba. Eentendemos y comprendemos eso y no nos queda más que seguir trabajando.

Respuesta a las declaraciones de Daniel Otero, presidente de Marathón

Con todo respeto al señor presidente del Marathón, lo felicito porque sé que es nuevo. No cualquiera hoy quiere ser dirigente de un equipo. Creo que que esas palabras no le hacen bien al fútbol de Honduras, no le hacen bien al arbitraje de Honduras. No podemos dudar de la credibilidad de nuestros árbitros. Entonces creo que esas palabras no deberían de ser vertidas la verdad, deberían de limitarse a dar este tipo de opiniones.

Nombramiento de Jefferson Escobar en partidos de Marathón

Han habido situaciones discutidas en los partidos anteriores y lo más saludable aquí es no nombrarlo (a Jefferson Escobar) en las siguientes partidos de estos equipos. Es un punto a tomar, muy importante y creo que la comisión pues debe tener la capacidad para analizar estas situaciones que usted presenta. Es un buen punto a analizar y que se considere para los que hacen nombramientos de los partidos.

Mensaje a Pablo Lavallén negando que Marathón haya sido perjudicado por los árbitros

No lo conozco, no lo he saludado, pero se nota que es un tipo muy profesional, muy dedicado a su trabajo, pero que entienda que está en fútbol. El fútbol no es perfecto, hay errores y él debe entenderlo. En este campeonato que va, el Marathón, de cuatro jornadas, no ha habido ninguna situación arbitral en contra del equipo Marathón para que el profesor explote de esa manera, hasta este partido donde él supuestamente se siente perjudicado, pero en el análisis de cuatro jornadas, Marathón no ha sido perjudicado por el arbitraje.

Supuestos errores contra Marathón en la final del Apertura

Marathón no fue perjudicado en esas finales. Los arbitrajes estuvieron bien. Si el profesor Lavallén considera que nosotros como encargado de arbitraje vayamos donde él o donde la directiva del Marathón con una actualización de la FFH, vamos con los videos, vamos y le explicamos. Pero no fue perjudicado el Marathón.

Todos ustedes, aquí quieren decir que el gol que anota Olimpia acá es fuera de juego, por favor, si sale cuatro metros desde atrás el atacante, entonces, no puede ser, ni en esos dos partidos fue perjudicado Marathón, ni en estas jornadas. En el clásico ahorita que se jugó solo fue perjudicado con la situación del fuera de juego. Aquí en este clásico más bien no sancionaron un penal a favor del Real España que comete un defensor del maratón.

Yo sé que son explosivas las declaraciones, es un clásico, lo quiere ganar. Pero yo creo que a veces hay que contenerse y como él dijo ahí, ya basta también. Nosotros no es que seamos prepotentes, pero si va a reclamar cosas que sean cosas justas en marcado dentro de un término de reglas de juego, no en una la situación que sale caliente porque perdió un partido. Aceptamos el error de la señorita Lourdes Noriega, se equivocó en una acción que no debió haberse invalidado. Está bien, la aceptamos, pero no es una acción también descarada.

Ttienen que verla en repetición para que ustedes digan: "Hey, este no es fuera de juego." Entonces eh tenemos que calmarnos, tener calma todos los participantes, árbitros, equipos, dirigentes y buscarle un buen camino a todo el fútbol, no solo al arbitraje, pero en especial al arbitraje para que tengamos arbitrajes que no perjudiquen ni favorezcan a los equipos.

Sanciones a árbitros que cometan errores

Ya les he dicho las sanciones que hay, pero no se trata solo de sanciones. El árbitro que no rinda en un torneo, no debe de participar en el próximo torneo. Esas deben de ser las medidas a tomar, porque si el árbitro se equivoca, sabe que solo va a estar dos fechas y va a regresar. Si no haces un buen torneo, no ratificás para el para el siguiente torneo. Debe ser una de las medidas a tomar para que nuestros árbitros sean más responsables. Yo he analizado que hay unas hay un punto de desconcentración de los árbitros en los partidos y eso los lleva a cometer errores. Yo se los he dicho a ellos y no tengo problema en decirlo aquí. La desconcentración a veces lleva a los árbitros a equivocarse en los partidos.

Implementación del VAR en Honduras

Nosotros estamos esperando, ahorita tuve una plática con John Piti (exárbitro panameño), que es el jefe de desarrollo de arbitraje del Concacaf. Vamos a planificar que venga el instructor de FIFA, porque los árbitros necesitan capacitarse en un terreno de juego con cámaras y monitores para hacer todo el protocolo que un árbitro hace en un partido. Vamos a hablar con las personas que están en este protocolo para programar una semana de trabajo con todos los árbitros. Es una semana de trabajo. Esto no es fácil. Entonces eh no necesitamos que venga el equipo que se va a instalar en los estadios, sino que, por ejemplo, en el hotel de la H se ponen cuatro o cinco cámaras, se ponen unos monitores y viene el instructor a trabajar eh con todos los árbitros que van a participar en el torneo de liga profesional.

Ya vamos a empezar esa gestión para estar adelantados. Ya cuando venga el equipo que lo instalen en los estadios que hagan las pruebas de si hay una buena señal con el que va a recibir la señal en España, si hay una buena señal para mandar las tomas que requiere el árbitro que va a estar revisando el video, eso sería lo último para ya estar listos y poderle dar inicio. Esto va a ayudar, pero no es la solución.

Van a haber errores, porque aquí en este video ustedes pueden estar viendo una decisión y no todo Todos van a estar de acuerdo con la misma decisión. Ese es el arbitraje. Ese es el fútbol, es la interpretación y nosotros como instructores también nos capacitamos para que los árbitros estén capacitados y a veces fallan en las interpretaciones de una jugada en un partido. Así va a ser el fútbol. Todos ustedes miran fútbol y saben que siempre hay discusión y siempre hay situaciones pues de mucha discusión en los partidos.