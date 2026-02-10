Presidente de la Liga Nacional detalla los pasos pendientes para instalar el VAR

Tegucigalpa, Honduras.

Con la polémica latente por el clásico sampedrano entre Marathón y Real España , el presidente de la Liga Nacional, Jorge Herrera, lamentó los errores cometidos por la cuarteta arbitral durante el partido y adelantó que esperan la llegada al país del equipo que será utilizado para la instalación del sistema VAR en Honduras.

Herrera señaló que tras haber negociado con una empresa española, el equipo saldrá del país ibérico el 16 de febrero y una vez en territorio hondureño procederán a realizar los primeros partidos piloto con videotecnología antes de implementarlo en compromisos de la división hondureña. Asimismo, reconoció que ya realizó las mejoras solicitadas por la compañía encargada en ciertos estadios de la Liga.

"El VAR lleva un procedimiento. Primero tuvimos que obtener la autorización de la Federación, luego la Federación envió carta a FIFA, haciendo la solicitud que nosotros habíamos hecho, nos dieron respuesta, mandamos la compañía que nos iba a prestar el servicio, firmamos el contrato, dimos el anticipo, vino la compañía a revisar los estadios, pidieron hacer mejoras en ciertos estadios y ya se hicieron las mejoras", comentó el presidente de la Liga Nacional en entrevista con Deportes TVC.