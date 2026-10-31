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Manchester City tropieza ante Brighton y Arsenal festeja: tabla de posiciones Premier League

El Brighton sorprendió y venció al Manchester City para acercarse a los primeros lugares de la tabla de posiciones de la Premier League.

  • Actualizado: 31 de octubre de 2026 a las 11:30 -
  • Agencia EFE
Manchester City tropieza ante Brighton y Arsenal festeja: tabla de posiciones Premier League

El Manchester City perdió en el Etihad Stadium por la mínima contra el Brighton.
Mánchester, Inglaterra.

El Brighton & Hove Albion de Chema Andrés se niega a desinflarse. Pese a la derrota de la jornada pasada contra el Liverpool y la eliminación en Copa de la Liga en este mismo campo, los de Fabian Huerzeler se vengaron del Manchester City y les infligieron la segunda derrota consecutiva en la Premier League (0-1).

Los de Enzo Maresca, que hasta hace poco se jactaban de sumar siete de siete victorias en liga, han caído en las últimas dos jornadas contra el Aston Villa y el Brighton y ponen el liderato en manos del Arsenal, al que le valdrá un empate este domingo en su visita a Anfield para colocarse primero.

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El Brighton, la gran sorpresa del año, se vengó además de la eliminación entre semana en este mismo escenario en la Copa de la Liga, donde los fallos de Yasin Ayari y Lewis Dunk en la tanda de penaltis les condenó a perder un partido en el que por número de ocasiones fueron mejores.

Los jugadores del Brighton celebrando la victoria contra el Manchester City.

Los jugadores del Brighton celebrando la victoria contra el Manchester City.

 (FOTO: EFE)

El mediapunta sueco se redimió y a los once minutos y tras un despeje inexistente de Matheus Nunes, batió a Gianluigi Donnarumma y obligó, como el miércoles, al City a remontar.

El flujo de ocasiones fue el mismo, pero la pelotita no quiso entrar. Illman Ndiaye se topó dos veces con el palo, Erling Haaland tuvo varias, Phil Foden rozó el empate con un cabezazo en el descuento, el City reclamó dos penaltis por manos de Diego Gómez y Dunk... Pero nada. No hubo manera, fue uno de esos días en los que no había manera.

Erling Haaland se fue en blanco frente al Brighton.

Erling Haaland se fue en blanco frente al Brighton.

 (FOTO: EFE)

De hecho, lo pudo sentenciar el Brighton en una de las varias contras que tuvo, especialmente en una pelota picada de Hinshelwood, que se marchó cerca de la portería de Donnarumma.

La derrota deja al City con 21 puntos, los mismos que el Arsenal, que aún no ha jugado esta jornada ya que visitará al Liverpool este domingo en el partidazo de la jornada.

Por su parte, el Brighton suma 19 unidades tras nueve jornadas, tiene la mejor diferencia goleadora de la Premier League y opta sin dudas a pelear por meterse en Europa de nuevo.

La tabla de posiciones de la Premier League tras la derrota del Manchester City frente al Brighton.

La tabla de posiciones de la Premier League tras la derrota del Manchester City frente al Brighton.

- Ficha técnica:

0 - Manchester City: Donnarumma; Nunes, Khusanov, Dias, Gvardiol (Foden, m.79); Anderson, Bouaddi (Cherki, m.55), Enzo (O'Reilly, m.65); Ndiaye (Allan, m.79), Doku y Haaland.

1 - Brighton & Hove Albion: Verbruggen; Costinha, Vuskovic, Dunk, Boscagli (Hadjam, m.64); Gross, Andrés (Wieffer, m.64), Ayari; Gómez (Rutter, m.84), De Cuyper (Yalcouye, m.72) y Kostoulas (Hinshelwood, m.72).

Gol: 0-1. Ayari, m.11.

Árbitro: Craig Pawson amonestó a Andrés (m.20), De Cuyper (m.49) y Gross (m.81) por parte del Brighton.

Incidencias: Partido correspondiente a la jornada nueve de la Premier League disputado en el Etihad Stadium (Mánchester).

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